PayPal подовжив період без комісій для користувачів з України — Finance.ua

PayPal подовжив період без комісій для користувачів з України Вчора 19:00 — Енергетика

Міжнародна платіжна система PayPal подовжила період, протягом якого обслуговуватиме українців без комісій, до вересня 2022 року.

Про це повідомив у Telegram віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, за три місяці роботи PayPal українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили та отримали платежі більш ніж на 200 млн доларів. За допомогою цієї системи українці можуть підтримувати рідних за кордоном та збирати пожертвування на армію з усього світу.

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Він також зазначив, що наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів.

«Дякую CEO PayPal Дену Шульману за підтримку України та близько півмільярда доларів, які за сприяння компанії надійшли на рахунки благодійних організацій, які допомагають українцям у всьому світі», — додав Федоров.

після 30 червня повернуться комісії за транзакції та зняття грошей з облікового запису на банківську картку. Нагадаємо, раніше повідомлялося , що повний функціонал PayPal в Україні не обмежений певним часом, протеповернуться комісії за транзакції та зняття грошей з облікового запису на банківську картку.

УНІАН За матеріалами:

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