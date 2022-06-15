PayPal в Украине будет работать и дальше, но с июля вернутся комиссии — Finance.ua
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PayPal в Украине будет работать и дальше, но с июля вернутся комиссии

Сегодня 17:22Финтех и Карты
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PayPal в Украине будет работать и дальше, но с июля вернутся комиссииPayPal в Украине будет работать и дальше, но с июля вернутся комиссии
Полный функционал PayPal в Украине не ограничен определенным временем, однако после 30 июня вернутся комиссии за транзакции и снятие денег с аккаунта на банковскую карту.
Об этом Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью ЭП.
Так, в конце марта появилась информация, что аккаунты PayPal будут принимать средства только до 30 июня. Якобы потому, что банковская лицензия для работы системы в Украине временная.
В Минцифре запросили PayPal, однако в компании не подтвердили эту информацию.
«Это касается чисто комиссии (при транзакции и снятии денег с аккаунта на банковскую карту. — Ред.). Сейчас, я так понимаю, комиссии вообще нет. После 30 июня появится обычная комиссия для всех клиентов, но все продолжит работать», — отметил Федоров.
Кроме того, рассказал министр, на Давосском форуме он встретился с CEO PayPal Дэном Шульманом. Федоров обратился к нему с просьбой добавить возможность использовать PayPal также и для юридических лиц, чтобы наши интернет-магазины, наши производители могли продавать на весь мир, принимая деньги на PayPal".
«Поэтому планы развития продуктов PayPal в Украине есть — это общие планы и PayPal, и наши, а не только наше желание», — резюмировал он.
Напомним, платежная система PayPal официально начала работать в Украине 17 марта, карточки украинских банков уже можно привязать к кошельку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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