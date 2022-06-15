PayPal в Україні працюватиме і надалі, але з липня повернуться комісії — Finance.ua
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PayPal в Україні працюватиме і надалі, але з липня повернуться комісії

15.06.2022, 17:22Фінтех і Картки
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PayPal в Україні працюватиме і надалі, але з липня повернуться комісіїPayPal в Україні працюватиме і надалі, але з липня повернуться комісії
Повний функціонал PayPal в Україні не обмежено певним часом, проте після 30 червня повернуться комісії за транзакції і зняття грошей з акаунту на банківську картку.
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в інтерв’ю ЕП.
Так, наприкінці березня з’явилась інформація, що акаунти PayPal прийматимуть кошти лише до 30 червня. Нібито через те, що банківська ліцензія для роботи системи в Україні тимчасова.
У Мінцифри зробили офіційний запит до PayPal, проте у компанії не підтвердили цю інформацію.
«Це стосується суто комісії (за транзакції і зняття грошей з акаунту на банківську картку. — Ред.). Зараз, я так розумію, комісії взагалі немає. Після 30 червня з’явиться звичайна комісія для всіх клієнтів, але все продовжить працювати», — зазначив Федоров.
Крім того, розповів міністр, на Давоському форумі він зустрівся з CEO PayPal Деном Шульманом. Федоров звернувся до нього з проханням додати можливість використовувати PayPal також і для юридичних осіб, «щоб наші інтернет-магазини, наші виробники могли продавати на весь світ, приймаючи гроші на PayPal».
«Тому плани розвитку продуктів PayPal в Україні є — це спільні плани і PayPal, і наші, а не тільки наше бажання», — резюмував він.
Нагадаємо, платіжна система PayPal офіційно почала працювати в Україні 17 березня, картки українських банків уже можна прив’язати до гаманця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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