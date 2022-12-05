Пасажири евакуаційних поїздів отримали 19 млн гривень у листопаді — Finance.ua

Пасажири евакуаційних поїздів отримали 19 млн гривень у листопаді Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Пасажири евакуаційних поїздів отримали 19 млн гривень у листопаді

У листопаді Мінреінтеграції перерахувало 19,3 млн гривень на виплати українцям, які евакуюються поїздами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Facebook.

«Евакуація мешканців небезпечних регіонів України триває. Починаючи з 1 листопада, кошти на виплати пасажирам евакопоїздів перераховує Мінреінтеграції. Після прибуття евакуйовані прямо на вокзалі отримують фінансову підтримку від держави», — сказано в повідомленні.

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Зокрема, дорослим виплачують по 2 тис. гривень, дітям та особам з інвалідністю — по 3 тис. гривень. Гроші безпосередньо людям видає Укрпошта.

Для забезпечення таких виплат Мінреінтеграції спрямувало на рахунки регіональних (Хмельницької, Львівської, Тернопільської та Дніпропетровської) дирекцій Укрпошти 19,3 млн гривень. Ці кошти розраховані на виплату кеш-допомоги понад 7 тисячам переселенців.

Довідка Finance.ua:

внутрішньо переміщені особи можуть втратити щомісячні виплати, якщо перевірка встановить, що вони не перебувають за місцем реєстрації та вони не з’являться у 10-денний термін після перевірки для підтвердження своєї присутності;

роботодавці, які влаштували на роботу працівників, що отримали статус внутрішньо переміщених осіб, мають право на компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування таких осіб.



До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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