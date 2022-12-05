Пасажири евакуаційних поїздів отримали 19 млн гривень у листопаді — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пасажири евакуаційних поїздів отримали 19 млн гривень у листопаді

Казна та Політика
48
Пасажири евакуаційних поїздів отримали 19 млн гривень у листопаді
Пасажири евакуаційних поїздів отримали 19 млн гривень у листопаді
У листопаді Мінреінтеграції перерахувало 19,3 млн гривень на виплати українцям, які евакуюються поїздами.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Facebook.
«Евакуація мешканців небезпечних регіонів України триває. Починаючи з 1 листопада, кошти на виплати пасажирам евакопоїздів перераховує Мінреінтеграції. Після прибуття евакуйовані прямо на вокзалі отримують фінансову підтримку від держави», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Зокрема, дорослим виплачують по 2 тис. гривень, дітям та особам з інвалідністю — по 3 тис. гривень. Гроші безпосередньо людям видає Укрпошта.
Для забезпечення таких виплат Мінреінтеграції спрямувало на рахунки регіональних (Хмельницької, Львівської, Тернопільської та Дніпропетровської) дирекцій Укрпошти 19,3 млн гривень. Ці кошти розраховані на виплату кеш-допомоги понад 7 тисячам переселенців.

Довідка Finance.ua:

  • внутрішньо переміщені особи можуть втратити щомісячні виплати, якщо перевірка встановить, що вони не перебувають за місцем реєстрації та вони не з’являться у 10-денний термін після перевірки для підтвердження своєї присутності;
  • роботодавці, які влаштували на роботу працівників, що отримали статус внутрішньо переміщених осіб, мають право на компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування таких осіб.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.
Порівняти і замовити кредит
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.