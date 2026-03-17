0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Пасажирські перевезення УЗ стають все збитковішими (інфографіка)

38
Пасажирський вагон УЗ
Пасажирський вагон УЗ
Фактична собівартість поїздок у поїздах «Укрзалізниці» нині в середньому більш ніж утричі перевищує вартість квитків. Через це пасажирські перевезення залишаються збитковими: за попередніми оцінками, у 2025 році втрати сягнули майже 20 млрд грн.
Загалом за останні п’ять років збитковість цього сегмента зросла приблизно у півтора раза. Такі дані «Укрзалізниця» надала у відповіді на запит видання «Слово і Діло».

Структура

Компанія об’єднує шість регіональних філій — Донецьку, Придніпровську, Південну, Південно-Західну, Одеську та Львівську. Водночас через безпекову ситуацію, зокрема на сході, частину маршрутів довелося скоротити, а окремі рейси — скасувати.
Читайте також

Динаміка збитковості пасажирських перевезень УЗ

За динамікою збитків, у 2025 році вони попередньо становили 19,6 млрд грн — це найвищий показник за останні роки. Для порівняння: у 2020 році збитки були на рівні 12,7 млрд грн, у 2021 — 13,7 млрд грн, у 2022 — близько 14 млрд грн. У 2023 році вони зросли до 15,7 млрд грн, а у 2024 — до 18 млрд грн.
Пасажирські перевезення УЗ стають все збитковішими (інфографіка)
Основна причина такої ситуації — державне регулювання тарифів. Вартість квитків утримується на соціально доступному рівні, адже залізницею активно користуються військові та мільйони громадян під час війни. Востаннє суттєве підвищення цін відбулося ще у 2020 році, пише видання.
При цьому «Укрзалізниця» вже тривалий час покриває збитки від пасажирських перевезень за рахунок інших доходів — передусім від вантажних перевезень, а також додаткових джерел фінансування.
Раніше ми повідомляли, що міжнародні рейси торік принесли Укрзалізниці близько 2,5 мільярда доходу.
За матеріалами:
Слово і Діло
УкрзалізницяЗалізничний транспорт
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems