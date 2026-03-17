Пасажирські перевезення УЗ стають все збитковішими (інфографіка)

Пасажирський вагон УЗ

Фактична собівартість поїздок у поїздах «Укрзалізниці» нині в середньому більш ніж утричі перевищує вартість квитків. Через це пасажирські перевезення залишаються збитковими: за попередніми оцінками, у 2025 році втрати сягнули майже 20 млрд грн.

Загалом за останні п’ять років збитковість цього сегмента зросла приблизно у півтора раза. Такі дані «Укрзалізниця» надала у відповіді на запит видання «Слово і Діло».

Структура

Компанія об’єднує шість регіональних філій — Донецьку, Придніпровську, Південну, Південно-Західну, Одеську та Львівську. Водночас через безпекову ситуацію, зокрема на сході, частину маршрутів довелося скоротити, а окремі рейси — скасувати.

Динаміка збитковості пасажирських перевезень УЗ

За динамікою збитків, у 2025 році вони попередньо становили 19,6 млрд грн — це найвищий показник за останні роки. Для порівняння: у 2020 році збитки були на рівні 12,7 млрд грн, у 2021 — 13,7 млрд грн, у 2022 — близько 14 млрд грн. У 2023 році вони зросли до 15,7 млрд грн, а у 2024 — до 18 млрд грн.

Основна причина такої ситуації — державне регулювання тарифів. Вартість квитків утримується на соціально доступному рівні, адже залізницею активно користуються військові та мільйони громадян під час війни. Востаннє суттєве підвищення цін відбулося ще у 2020 році, пише видання.

При цьому «Укрзалізниця» вже тривалий час покриває збитки від пасажирських перевезень за рахунок інших доходів — передусім від вантажних перевезень, а також додаткових джерел фінансування.

