Партнери виділять Україні $1 млрд на підтримку ППО: системи та сотні перехоплювачів — Finance.ua

Партнери виділять Україні $1 млрд на підтримку ППО: системи та сотні перехоплювачів Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Очільники п’яти країн зобов’язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, загалом партнери пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України, нові системи ППО та «сотні додаткових перехоплювачів впродовж наступного року».

Про це повідомляється на сайті Білого дому

Україні нададуть додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони, включаючи:

додаткові батареї «Patriot», надані Сполученими Штатами, Німеччиною та Румунією;

компоненти «Patriot», надані Нідерландами та іншими партнерами для забезпечення роботи додаткової батареї «Patriot»;

додаткову систему SAMP-T, надану Італією.

«Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і солдатів, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи могли бути використані якнайшвидше. Цього року ми працюємо над подальшим оголошенням про надання Україні додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони», — сказано в повідомленні.

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Окрім цього, в найближчі місяці Сполучені Штати і партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, включаючи системи NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і Gepard.

Як йдеться у заяві, декілька членів Альянсу, в тому числі Канада, Норвегія, Іспанія і Велика Британія, продовжать відігравати невід’ємну роль у наданні цих систем, а багато інших прихильників України нададуть перехоплювачі.

США у координації з партнерами пообіцяли перерозподілити заплановані поставки критично важливих перехоплювачів ППО, щоб вони були доставлені в Україну.

Планується, що Україна отримає сотні додаткових перехоплювачів впродовж наступного року.

«Зміцнюючи протиповітряну оборону України, ми вдячні коаліції з понад 50 країн, яка продовжує надавати безпекову допомогу Україні, а також Ініціативі негайних дій щодо протиповітряної оборони, в рамках якої партнери пообіцяли виділити понад 1 мільярд доларів на підтримку протиповітряної оборони України, і Коаліції з питань інтегрованих можливостей протиповітряної і протиракетної оборони, яку спільно очолюють Німеччина і Франція. Ми також вітаємо роботу НАТО на підтримку зусиль України з розбудови оперативно сумісної з НАТО інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної оборони. Наше послання до Москви і світу є чітким: наша підтримка України є сильною і непохитною», — сказано в заяві.

Українська правда За матеріалами:

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