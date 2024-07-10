Партнери виділять Україні $1 млрд на підтримку ППО: системи та сотні перехоплювачів — Finance.ua
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Партнери виділять Україні $1 млрд на підтримку ППО: системи та сотні перехоплювачів

Казна та Політика
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Очільники п’яти країн зобов’язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, загалом партнери пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України, нові системи ППО та «сотні додаткових перехоплювачів впродовж наступного року».
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
Україні нададуть додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони, включаючи:
  • додаткові батареї «Patriot», надані Сполученими Штатами, Німеччиною та Румунією;
  • компоненти «Patriot», надані Нідерландами та іншими партнерами для забезпечення роботи додаткової батареї «Patriot»;
  • додаткову систему SAMP-T, надану Італією.
«Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і солдатів, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи могли бути використані якнайшвидше. Цього року ми працюємо над подальшим оголошенням про надання Україні додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони», — сказано в повідомленні.
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Окрім цього, в найближчі місяці Сполучені Штати і партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, включаючи системи NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і Gepard.
Як йдеться у заяві, декілька членів Альянсу, в тому числі Канада, Норвегія, Іспанія і Велика Британія, продовжать відігравати невід’ємну роль у наданні цих систем, а багато інших прихильників України нададуть перехоплювачі.
США у координації з партнерами пообіцяли перерозподілити заплановані поставки критично важливих перехоплювачів ППО, щоб вони були доставлені в Україну.
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Планується, що Україна отримає сотні додаткових перехоплювачів впродовж наступного року.
«Зміцнюючи протиповітряну оборону України, ми вдячні коаліції з понад 50 країн, яка продовжує надавати безпекову допомогу Україні, а також Ініціативі негайних дій щодо протиповітряної оборони, в рамках якої партнери пообіцяли виділити понад 1 мільярд доларів на підтримку протиповітряної оборони України, і Коаліції з питань інтегрованих можливостей протиповітряної і протиракетної оборони, яку спільно очолюють Німеччина і Франція. Ми також вітаємо роботу НАТО на підтримку зусиль України з розбудови оперативно сумісної з НАТО інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної оборони. Наше послання до Москви і світу є чітким: наша підтримка України є сильною і непохитною», — сказано в заяві.
За матеріалами:
Українська правда
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