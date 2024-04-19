Партнери передали Україні 18 модульних мостів — Finance.ua

Партнери передали Україні 18 модульних мостів Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Партнери передали Україні 18 модульних мостів

Україна отримала 18 модульних мостів від американського виробника Acrow Corporation of America.

Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення України.

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«У межах проєкту „Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)“ Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримало 18 комплектів модульних мостів», — сказано в повідомленні.

Придбанням та доставкою мостових систем займається Управління ООН з обслуговування проєктів в Україні.

Загальна вартість контракту — $23,3 млн. Вся партія — 18 комплектів — вже в Україні.

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Постачальник модульних мостових систем Acrow Corporation of America також подарував Агентству окремий контейнер із обладнанням для встановлення мостів — домкратами та деформаційними швами.

«Модульні мости дають можливість швидко відновлювати транспортне сполучення там, де постійні інженерні споруди зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, а також забезпечувати логістику товарів та вантажів», — повідомили в Мінвідновлення.

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