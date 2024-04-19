Партнери передали Україні 18 модульних мостів — Finance.ua

Партнери передали Україні 18 модульних мостів
Україна отримала 18 модульних мостів від американського виробника Acrow Corporation of America.
Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення України.
«У межах проєкту „Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)“ Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримало 18 комплектів модульних мостів», — сказано в повідомленні.
Придбанням та доставкою мостових систем займається Управління ООН з обслуговування проєктів в Україні.
Загальна вартість контракту — $23,3 млн. Вся партія — 18 комплектів — вже в Україні.
Постачальник модульних мостових систем Acrow Corporation of America також подарував Агентству окремий контейнер із обладнанням для встановлення мостів — домкратами та деформаційними швами.
«Модульні мости дають можливість швидко відновлювати транспортне сполучення там, де постійні інженерні споруди зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, а також забезпечувати логістику товарів та вантажів», — повідомили в Мінвідновлення.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною