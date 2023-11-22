В Ірпені збудували новий міст замість знищеного на початку війни — Finance.ua
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В Ірпені збудували новий міст замість знищеного на початку війни

Казна та Політика
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В Ірпені збудували новий міст замість знищеного на початку війни
В Ірпені збудували новий міст замість знищеного на початку війни
21 листопада в Романівці відкрили новий міст через річку Ірпінь, який вже назвали історичним. Старий міст, що був зруйнований в перші дні повномасштабної війни, стане меморіалом і символом «Дороги життя».
Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
На новому мості вже встановлено освітлення та заходи безпеки для пішоходів, тривають роботи з встановлення світлофору. Очікується, що нова споруда допоможе зменшити транспортний потік у години-пік.
Голова міста зазначив важливість мосту під час воєнних подій в Ірпені, коли він врятував тисячі мирних мешканців та служив для транспортування поранених, гуманітарної допомоги та зброї.
За його словами, під час окупації Київщини міст через Ірпінь у Романівці врятував 40 тисяч мешканців Бучі, Гостомелю та Ірпеня.
Я прошу не забувати у постійному русі авто про те, як цей міст та ця дорога стала нашим шляхом для порятунку, нашою волею до життя та перемоги", — сказав він.
Рятувальники згадують, що у березні 2022 залишки мосту були єдиною переправою, по якій могли евакуюватися люди. Обвалений міст створив вузький прохід, по якому можливо було пройти тільки одній людині.
За матеріалами:
Діло
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