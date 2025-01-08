Парламент ухвалив закон про волонтерство серед здобувачів освіти — Finance.ua

Парламент ухвалив закон про волонтерство серед здобувачів освіти Сьогодні 20:16 — Казна та Політика

Парламент ухвалив закон про волонтерство серед здобувачів освіти

Верховна Рада в середу, 8 січня, ухвалила в цілому законопроєкт № 11 159 про закріплення права волонтерів на визнання компетентностей.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти проголосували 298 нардепів. Він став першим законопроєктом, що його Верховна Рада ухвалила 2025 року.

Відповідно до законопроєкту, відтепер волонтерство за спеціальністю зможуть зараховувати в практику. Окрім того, організації зможуть видавати документи, що підтверджують участь у волонтерській діяльності. А досвід волонтерства стане частиною мотиваційного листа для вступу до закладів освіти. Керівників закладів освіти зобов’яжуть підтримувати волонтерські ініціативи серед учнів.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є адаптація законодавства України до права Європейського Союзу в частині визнання результатів волонтерської діяльності, розвиток культури соціальної відповідальності в суспільстві, особливо серед дітей та молоді, та збільшення частки суспільства, охопленої волонтерством.

Проєкт закону передбачає внесення змін до низки Законів України: «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про освіту» та «Про волонтерську діяльність».

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