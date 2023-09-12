«Паперової роботи має стати менше»: Україна готує цифровізацію обліку у військах — Finance.ua
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«Паперової роботи має стати менше»: Україна готує цифровізацію обліку у військах

Казна та Політика
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«Паперової роботи має стати менше»: Україна готує цифровізацію обліку у військах
«Паперової роботи має стати менше»: Україна готує цифровізацію обліку у військах
Конкретні потреби бойових бригад мають забезпечуватися максимально швидко. Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.
За його словами, відбулося кілька важливих нарад. Зокрема, він провів нараду з міністром оборони України Умєровим, першим заступником міністра Павлюком та віцепрем'єром Федоровим щодо забезпечення наших українських бійців та прозорості цього забезпечення.
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«Конкретні потреби наших бойових бригад — вони мають забезпечуватися максимально швидко, і для цього увесь облік повинен бути цифровізований. Паперової роботи у військах має стати значно менше, і точно не має бути різниці між тим, що подається у звітах тут, у центрі, і тим, чого реально потребують хлопці на „нулі“. Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку, міністерство цифровізації допомагає», — зазначив Зеленський.
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Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ № 491/2023, який передбачає звільнення всіх обласних військкомів.
РНБО рекомендувала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Офіцерів Залужному мають порадити керівники оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань. Також офіцерів перевірить Служба безпеки України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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