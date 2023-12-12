Палата представників США схвалила заборону імпорту російського урану — Finance.ua

Палата представників США схвалила заборону імпорту російського урану
Палата представників США ухвалила закон про заборону імпорту урану з росії для атомних електростанцій.
Про це повідомляє The Hill.
Відтак, імпорт до США російського низькозбагаченого урану, який використовується в ядерному паливі, буде заборонений. Заборона набуде чинності через 90 днів, коли законопроєкт стане законом.
Водночас він дозволяє скасувати прийняту заборону у разі, якщо не буде інших джерел урану для підтримки роботи ядерних реакторів, йдеться у матеріалі.
Більшість урану, який живить американські електростанції, імпортується, і близько 12% цього імпорту у 2022 році надійшло із росії, свідчать дані Управління енергетичної інформації США.
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Нагадаємо, 19 листопада Словаччина виступила проти включення ядерного палива для АЕС до 12-го пакету антиросійських санкцій ЄС. Як причину країна назвала недостатній рівень трансформації атомних електростанцій для того, щоб працювати на альтернативному паливі.
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