Палата представників США схвалила заборону імпорту російського урану — Finance.ua

Палата представників США схвалила заборону імпорту російського урану Сьогодні 11:30 — Енергетика

Палата представників США схвалила заборону імпорту російського урану

Палата представників США ухвалила закон про заборону імпорту урану з росії для атомних електростанцій.

Про це повідомляє The Hill

Відтак, імпорт до США російського низькозбагаченого урану, який використовується в ядерному паливі, буде заборонений. Заборона набуде чинності через 90 днів, коли законопроєкт стане законом.

Водночас він дозволяє скасувати прийняту заборону у разі, якщо не буде інших джерел урану для підтримки роботи ядерних реакторів, йдеться у матеріалі.

Більшість урану, який живить американські електростанції, імпортується, і близько 12% цього імпорту у 2022 році надійшло із росії, свідчать дані Управління енергетичної інформації США.

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Нагадаємо, 19 листопада Словаччина виступила проти включення ядерного палива для АЕС до 12-го пакету антиросійських санкцій ЄС. Як причину країна назвала недостатній рівень трансформації атомних електростанцій для того, щоб працювати на альтернативному паливі.

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