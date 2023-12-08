У ЄС хочуть надати державам-членам право блокувати імпорт російського газу — FT Вчора 19:34 — Світ

У ЄС планують надати країнам-членам повноваження щодо заборони компаніям у росії та Білорусі доступу до європейських трубопроводів і LNG-терміналів.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що будь-яка країна-член ЄС зможе заборонити компаніям з рф та Білорусі купувати потужності в своїх газопроводах і терміналах зрідженого природного газу (ЗПГ), згідно з проєктом законодавчого документа, запропонованого Брюсселем.

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Видання з посиланням на високопосадовця блоку стверджує, що ця пропозиція може стати основою для енергетичних компаній ЄС, щоб вийти з контрактів з російськими постачальниками газу без необхідності виплачувати значні компенсації.

«Хоча блок, що складається з 27 країн-членів, поступово зменшує свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення в лютому 2022 року, він все ще отримує близько десятої частини свого газу, включаючи поставки СПГ, з цієї країни. Кілька країн-членів, включаючи Австрію та Угорщину, все ще значною мірою залежать від російських поставок», — йдеться в повідомленні.

Крім того, країнам-членам ЄС буде дозволено «частково або, якщо це виправдано, повністю обмежити» доступ до інфраструктури газових операторів з росії та Білорусі, «якщо це необхідно для захисту їхніх суттєвих інтересів безпеки».

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Так Єврокомісія хоче підштовхнути країни-члени до припинення імпорту газу, що залишився. Деякі країни-члени, включаючи Польщу та країни Балтії, вимагають більш жорстких дій проти москви.

Очікується, замість прямої заборони на імпорт російського газу, яка могла б дестабілізувати ринки і якій чинили опір країни з невеликою кількістю альтернатив, Єврокомісія спробувала переконати столиці диверсифікувати джерела палива, поставивши за мету звільнити ЄС від російського викопного палива до 2027 року.

Додається, що за даними Євростату, у третьому кварталі 2023 року росія постачала близько 12% від загального обсягу імпорту газу до ЄС.

Економічна Правда За матеріалами:

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