США прагнуть до 2030 року вдвічі скоротити доходи рф від нафти та газу — Finance.ua
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США прагнуть до 2030 року вдвічі скоротити доходи рф від нафти та газу

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Уряд США планує до 2030 року вдвічі скоротити доходи росії від продажу нафти та газу, наголошуючи на збереженні санкцій на довгі роки.
Про це заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт в інтервʼю Financial Times.
За його словами, обмеження можливостей путіна фінансувати вторгнення в Україну має гарантувати, що РФ ніколи більше не зможе здійснити напад на своїх сусідів.
«Це те, чого нам доведеться дотримуватися протягом багатьох років, доки путін продовжуватиме цю війну», — сказав Пайєтт.
Зазначається, що Москва продовжує експортувати великі обсяги нафти з моменту свого повномасштабного вторгнення в Україну. Однак Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що її експорт нафти й газу може впасти щонайменше на 40−50% до 2030 року, якщо західні санкції проти російської енергетичної галузі збережуться.
«Мета цих санкцій — змінити поведінку росії та гарантувати, що Путін не матиме можливості, коли буде досягнутий певний мир… використати три-чотири роки для переозброєння і підготовки себе і своїх військових до третього етапу вторгнення в Україну», — додав він.
Однак значна частина цієї нафти проходить через «тіньовий флот», непрозоре володіння якими ускладнює їхнє обмеження санкціями. Частина, однак, все ще перевозиться західними суднами, що працюють із західним страхуванням.
Пайєтт додав, що США шукають «способи зробити цей тіньовий флот менш ефективним». Відповідаючи на запитання, чи підтримає Вашингтон заходи, які змусять західних страховиків вимагати більше інформації від вантажовідправників і проводити більш ретельну перевірку суден, що перевозять російську нафту, Пайєтт відповів: «Ми будемо стежити за розвитком подій»: «Стежте за цим».
За матеріалами:
Економічна Правда
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