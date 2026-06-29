Отримати сертифікат недостатньо: чому програма житлових ваучерів буксує Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Купівля житла

Отримання житлового ваучера для внутрішньо переміщених осіб не завжди означає швидке вирішення житлового питання. На практиці переселенці стикаються з низкою перешкод. У результаті навіть ті, хто отримав право на допомогу, часто не можуть скористатися нею на практиці.

Продавці неохоче працюють із житловими ваучерами

Однією з перших проблем стає реакція ринку нерухомості. Як розповідають рієлтори, частина власників квартир відмовляється від угоди, щойно дізнається, що покупець планує розраховуватися житловим ваучером. Інші погоджуються на продаж, але підвищують ціну.

Серед основних причин такої поведінки:

програма передбачає лише безготівковий розрахунок, тоді як деякі продавці віддають перевагу готівці, побоюючись впливу великих надходжень на свої соціальні виплати;

власники нерухомості остерігаються валютних ризиків та можливих затримок під час проведення банківських операцій;

державні програми часто асоціюються з бюрократією та ризиком зриву угоди, тому продавці закладають у вартість житла додаткову «плату за незручності».

У результаті переселенці нерідко стикаються з вищими цінами або взагалі втрачають можливість придбати обране житло.

Розміру ваучера часто не вистачає на квартиру

Ще одна серйозна проблема — розрив між сумою державної допомоги та реальними цінами на ринку нерухомості. У Києві, Львові та інших відносно безпечних регіонах навіть однокімнатні квартири нерідко коштують понад 2 млн грн.

Через це багато переселенців змушені розглядати житло у менш безпечних або прифронтових регіонах, де ціни відповідають розміру ваучера. Проте після пережитого вимушеного переїзду далеко не всі готові знову ризикувати та змінювати місце проживання з міркувань безпеки.

За словами столичної рієлторки Олени, у Києві або найближчих передмістях знайти квартиру за 2 млн грн дуже складно. Такі варіанти існують, але часто потребують капітального ремонту або розташовані у віддалених районах. Водночас більшість переселенців шукають житло у безпечних локаціях із розвиненою інфраструктурою, де ціни значно вищі.

Лише 60 днів на використання сертифіката

Критики програми також звертають увагу на обмежений строк дії сертифіката. На використання житлового ваучера відводиться лише 60 днів.

За цей час необхідно:

знайти відповідне житло;

перевірити документи на об’єкт;

домовитися з продавцем;

оформити договір купівлі-продажу;

пройти всі необхідні бюрократичні процедури.

На практиці цього терміну часто недостатньо. Особливо для військовослужбовців або людей, які перебувають далеко від місця майбутньої покупки. Якщо скористатися сертифікатом у відведений час не вдається, кошти повертаються до програми та передаються наступним претендентам у черзі.

Право на допомогу є, а грошей — ні

Навіть якщо переселенцю вдалося знайти житло та пройти всі етапи оформлення, це не гарантує отримання коштів. Однією з найбільших проблем залишається дефіцит фінансування.

Попри значну кількість заявок і позитивних рішень, фактичні виплати отримує лише невелика частина претендентів. Через це багато людей формально мають право на допомогу, але не можуть реалізувати його через відсутність коштів.

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Проблему підтверджують і правозахисники. За словами головної координаторки громадської організації «Донбас SOS» Віолети Артемчук, одна з заявниць, яка подала документи в перший день відкриття бронювання, опинилася приблизно на дев’ятитисячному місці в черзі. Водночас наявного фінансування вистачило лише для трьох тисяч людей.

Наразі подальші джерела фінансування програми залишаються невизначеними. Існують припущення, що нові кошти можуть надійти восени, однак офіційного підтвердження поки немає. На думку правозахисників, без підтримки міжнародних партнерів та донорів забезпечити програму необхідними ресурсами буде складно.

У підсумку для багатьох переселенців головною проблемою стає не лише отримання права на житловий ваучер, а й очікування реального фінансування, яке дозволить скористатися ним на практиці.

Деталі про це читайте у статті за посиланням.

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