Ощадбанку підсумував прибутки за 2022 рік — Finance.ua

Ощадбанку підсумував прибутки за 2022 рік Сьогодні 16:34 — Фондовий ринок

Попри роботу в умовах воєнного стану банк зберіг стабільність роботи та забезпечив прибуткову діяльність. Чистий прибуток Ощаду за підсумками 2022 року становить 690 млн грн.

Про це пиш е пресслужба банку.

Порівняно з 2021 роком операційний дохід за 2022 рік зріс на 1,6 млрд грн і становить 21,7 млрд грн. Процентні доходи зросли на 1,1 млрд грн (до 22,4 млрд грн). При цьому процентні витрати зменшились на 0,4 млрд грн (до 7,5 млрд грн). Також збільшився обсяг чистого непроцентного доходу — на 0,8 млрд грн (до 7,6 млрд грн).

На результати Ощаду мала вплив і переоцінка фінансових інструментів — так, за наявності в портфелі банку цінних паперів з індексованою вартістю результат переоцінок фінансових інструментів та валютної позиції за підсумками року становить 4,8 млрд грн.

Читайте також ПриватБанк і Ощадбанк запустили нові послуги для клієнтів з 1 січня

При оцінці ризиків Ощадбанк завжди дотримується консервативної позиції — він доформував резерви на 12,1 млрд грн. Це в 4,3 разу більше ніж у 2021 році, адже було зважено можливі втрати в звітному році внаслідок погіршення якості кредитного портфеля, викликаного активною війною.

У 2022 році Ощадбанк вступив до фонду гарантування вкладів фізосіб, сплативши 777 млн грн внесків, що відповідно зменшило обсяг річного прибутку порівняно з попереднім роком.

«У надважких умовах воєнного стану Ощадбанк зміг зберегти прибутковість. Це дає нам можливість утримувати капітал на достатньому рівні та дає перспективи для виплати державі дивідендів. Однак позитивний результат ще має бути підтверджено зовнішнім міжнародним аудитом. Головний результат року для нас — стабільна робота всього банку, мережі відділень, дистанційних каналів обслуговування та завдяки цьому — збереження довіри понад 7 мільйонів клієнтів», — прокоментував результати року Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.