Оренда житла в Чехії: що таке кауце та як його повернути — Finance.ua

Оренда житла в Чехії: що таке кауце та як його повернути Сьогодні 20:00

Оренда житла в Чехії: що таке кауце та як його повернути

У Чехії часто орендодавці хочуть внесення депозиту, або чеською «кауце», kauce. Такий депозит не є обовʼязковою складовою договору оренди, але орендодавці, як правило, наполягають на ньому.

Розмір депозиту сьогодні може дорівнювати двом, часто і трьом орендним платам за місяць.

Про це розповіла Катержіна Бардонова, юристка з компанії JŠK , пише proukrainu.blesk.cz

Екперт зазначає: «Орендодавець має право на цей депозит. Але він повинен домовитись [із орендарем], у якому розмірі. Цивільний кодекс обмежує максимальний розмір цієї частки до суми трьох орендних плат. Звичайно, для орендаря і це може бути дуже багато: три оренди на депозит, плюс перший місяць оренди, і все треба сплатити одночасно».

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Після закінчення оренди депозит може бути використано для відшкодування збитків нерухомості, якщо такі були заподіяні орендарем, або для сплати заборгованості. Якщо таких витрати немає, орендодавець зобов’язаний повернути депозит орендарю.

Депозит має бути повернений без невиправданої затримки, одразу після закінчення оренди. Звичайно, завжди краще домовитися, наголошує Катержіна: «Сказати, наприклад, що протягом п’яти днів після повернення ключів, або у день закінчення оренди — це може бути що завгодно, залежить від сторін договору — депозит буде повернено на вказаний номер рахунку».

Орендареві належать відсотки за утримання орендодавцем депозиту — за аналогією з банком. На практиці ані орендарі, ані орендодавці про це часто не знають. Втім, таке право орендаря автоматично передбачене Цивільним кодексом. При виселенні орендар може повідомити орендодавцю, що хоче нарахувати відсотки за утримання депозиту. Розмір відсотків та їх зміни також регулюються на законодавчому рівні.

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«Якщо орендодавець прочитав і знає закон, то він би мусив повернути вам депозит із відсотками, — коментує Катержіна. — Я і зараз у деяких договорах оренди бачила, що прописують: орендодавець бере до уваги, що він має такий обов’язок».

Але на практиці часто жодна зі сторін не знає про нарахування відсотків. Тож краще у письмовій формі заявити про бажання їх отримати — наприклад, написати листа на електронну пошту. Або одразу у договорі оренди прописати, що орендодавець бере до уваги свій обов’язок після закінчення оренди повернути депозит із нарахованими відсотками.

Нагадаємо, житло в Празі нині знайти нелегко, але якщо ви знайшли привабливий варіант і отримали відповідь від орендодавця із запрошенням на «prohlídku» (огляд. — Ред.) квартири, то не варто зволікати. Гарні квартири розбирають за кілька годин після публікації об’яви.

Орендарі надають перевагу договору терміном на 1 рік з можливістю подальшого продовження. Також вам доведеться внести депозит (в розмірі місячної оренди. — Ред.), який повернуть при виселенні.

Існує також варіант «výpovědnou lhutu» — це термін, за який ви повинні повідомити господаря про своє бажання виселитись. Стандартно він становить 3 місяці.

Довідка Finance.ua:

Чехія змінює підхід до надання тимчасового притулку для нових біженців із України. Тепер такі притулки будуть доступні лише у одному місті. Українських біженців попередили у Міністерстві внутрішніх справ щодо змін, які стосуватимуться короткочасного притулку для новоприбулих.

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