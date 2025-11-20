В Польщі планують запровадити туристичний податок: хто буде платити
Міністерство спорту і туризму хоче створити в Польщі державну платформу бронювання та запровадити туристичний збір.
Про це повідомив заступник міністра спорту Іренеуш Раш, пише inpoland.
Що передбачається
Законопроект передбачає, що будь-який муніципалітет, де особи приїздять з метою відпочинку чи навчання, зможе запровадити цей збір. Деталі такого збору все ще розробляються, але його розмір буде базуватися на досвіді інших країн ЄС.
Хто буде платити
Такий збір стягуватиметься з кожної особи.
Будуть і винятки. Водночас, так званий курортний збір залишиться чинним. Муніципалітетам буде надано новий діапазон зборів, і вони зможуть самостійно визначати остаточний розмір туристичного збору.
Згідно з положеннями проекту, кожна гміна знатиме, яка частина коштів від туристичного податку надходить до бюджету. Частину цих коштів потрібно буде інвестувати в розвиток туристичних послуг.
Раніше ми писали, що впершій половині 2025 року туристичний збір в Україні приніс місцевим бюджетам 142,6 мільйона гривень. Це на третину більше, ніж торік, і удвічі більше, ніж у 2021 році.
Як пише Опендатабот, експерти прогнозують, що рік може стати рекордним за обсягами надходжень, адже головний туристичний сезон припадає на друге півріччя. Ще кілька років тому співвідношення було іншим: бізнес покривав 62% збору. Нині ж рівновага змістилася на користь малого сегмента.
