В Польщі планують запровадити туристичний податок: хто буде платити

Міністерство спорту і туризму хоче створити в Польщі державну платформу бронювання та запровадити туристичний збір.

Про це повідомив заступник міністра спорту Іренеуш Раш, пише inpoland

Що передбачається

Законопроект передбачає, що будь-який муніципалітет, де особи приїздять з метою відпочинку чи навчання, зможе запровадити цей збір. Деталі такого збору все ще розробляються, але його розмір буде базуватися на досвіді інших країн ЄС.

Хто буде платити

Такий збір стягуватиметься з кожної особи.

Будуть і винятки. Водночас, так званий курортний збір залишиться чинним. Муніципалітетам буде надано новий діапазон зборів, і вони зможуть самостійно визначати остаточний розмір туристичного збору.

Згідно з положеннями проекту, кожна гміна знатиме, яка частина коштів від туристичного податку надходить до бюджету. Частину цих коштів потрібно буде інвестувати в розвиток туристичних послуг.

Раніше ми писали , що впершій половині 2025 року туристичний збір в Україні приніс місцевим бюджетам 142,6 мільйона гривень. Це на третину більше, ніж торік, і удвічі більше, ніж у 2021 році.

Як пише Опендатабот , експерти прогнозують, що рік може стати рекордним за обсягами надходжень, адже головний туристичний сезон припадає на друге півріччя. Ще кілька років тому співвідношення було іншим: бізнес покривав 62% збору. Нині ж рівновага змістилася на користь малого сегмента.

