Орбан знову розкритикував новий бюджет ЄС — Finance.ua
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Орбан знову розкритикував новий бюджет ЄС

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з жорсткою критикою запропонованого Європейською комісією бюджету ЄС на 2028−2034 роки.
У своєму дописі в соцмережі X він заявив, що Угорщина не підтримає цей проєкт.
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Зі слів Орбана, «новий бюджет Євросоюзу орієнтований не на інтереси простих європейців, а на геополітичну конфронтацію».
«Єврокомісія планує виділити мільярди на допомогу Україні, тоді як підтримка сільського господарства і внутрішнього розвитку країн-членів залишиться на другому плані. Брюссельська еліта представила семирічний бюджетний проєкт, побудований на логіці війни. Мільярди — Україні, крихти — фермерам та розвитку. Їхня мета: перемогти Росію, поставити при владі ліберальних союзників та розширити сферу свого впливу», — написав він.
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Орбан стверджує, що п’ята частина бюджету начебто передбачена саме для України, що, на його думку, є доказом того, що ЄС прагне до перемоги над рф через війну на українській території.
«Це бюджет Європейського Союзу, який воює з росією. Який воює з росією на українській території… у надії, що військова поразка похитне російську владу», — зазначив він.
За матеріалами:
ТСН
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