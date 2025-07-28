Орбан знову розкритикував новий бюджет ЄС — Finance.ua

Орбан знову розкритикував новий бюджет ЄС Сьогодні 12:12

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з жорсткою критикою запропонованого Європейською комісією бюджету ЄС на 2028−2034 роки.

У своєму дописі в соцмережі X він заявив , що Угорщина не підтримає цей проєкт.

Зі слів Орбана, «новий бюджет Євросоюзу орієнтований не на інтереси простих європейців, а на геополітичну конфронтацію».

«Єврокомісія планує виділити мільярди на допомогу Україні, тоді як підтримка сільського господарства і внутрішнього розвитку країн-членів залишиться на другому плані. Брюссельська еліта представила семирічний бюджетний проєкт, побудований на логіці війни. Мільярди — Україні, крихти — фермерам та розвитку. Їхня мета: перемогти Росію, поставити при владі ліберальних союзників та розширити сферу свого впливу», — написав він.

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Орбан стверджує, що п’ята частина бюджету начебто передбачена саме для України, що, на його думку, є доказом того, що ЄС прагне до перемоги над рф через війну на українській території.

«Це бюджет Європейського Союзу, який воює з росією. Який воює з росією на українській території… у надії, що військова поразка похитне російську владу», — зазначив він.

ТСН За матеріалами:

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