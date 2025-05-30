Орбан заявив, що Україна є джерелом 80% банківських шахрайств в Угорщині — Finance.ua

Орбан заявив, що Україна є джерелом 80% банківських шахрайств в Угорщині Сьогодні 18:30

Орбан заявив, що Україна є джерелом 80% банківських шахрайств в Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито є джерелом 80% банківських шахрайств в Угорщині, та назвав її небезпечною країною, яку не слід приймати до Європейського Союзу.

Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth.

За словами Орбана, угорці — добросовісний і довірливий народ, якого легко ошукати, а жертвами шахраїв стають звичайні громадяни, а не спекулянти. Щороку в результаті таких схем, за його словами, викрадають 8 мільярдів форинтів, із яких вдалося відшкодувати лише 1,5 мільярда. Він заявив, що більшість шахраїв — це громадяни України, яких він описав як «витончених і розумних злочинців».

«Україна — небезпечна країна», — підсумував прем’єр. Саме тому, на його думку, українців не слід пускати до Європейського Союзу, бо це ускладнить боротьбу з фінансовими злочинами.

Орбан також заявив, що вступ України до ЄС став би трагедією, яку «відчують мільйони угорців», оскільки, за його словами, в Україні панує мафія і висока злочинність. Серед інших аргументів проти членства він назвав загрозу для угорського сільського господарства та пенсійної системи.

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Він додав, що з Україною можна співпрацювати, але лише на секторальній основі, без надання їй повноцінних прав члена ЄС. За його словами, українська влада використовує війну як інструмент для тиску на європейські країни, аби отримати додаткові повноваження.

Орбан також повідомив, що у громадському опитуванні щодо вступу України до ЄС вже взяли участь 1,6 мільйона угорців.

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