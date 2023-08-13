Оплата покупок картками через ПриватБанк сягнула 350 млрд грн за пів року: на що українці витрачають найбільше грошей — Finance.ua
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Оплата покупок картками через ПриватБанк сягнула 350 млрд грн за пів року: на що українці витрачають найбільше грошей

Фінтех і Картки
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Оплата покупок картками через ПриватБанк сягнула 350 млрд грн за пів року: на що українці витрачають найбільше грошей
Оплата покупок картками через ПриватБанк сягнула 350 млрд грн за пів року: на що українці витрачають найбільше грошей
За пів року через ПриватБанк українці оплатили картками 1,3 млрд покупок на 350 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«Завдяки активному розвитку мережі безготівкових оплат, протягом першого півріччя 2023 року українці оплатили картками через POS-термінали ПриватБанку 1,3 мільярдів покупок на суму майже 350 млрд грн», — сказано в повідомленні.

На що витрачали найбільше

Найбільше з початку року українці витрачали з карток на купівлю продуктів харчування — обсяги безготівкових оплат в супермаркетах і продуктових магазинах становлять 159,5 млрд грн, а частка витрат на харчі в загальному обсязі витрат складає понад 45%.

Послуга «Готівка на касі»

З початку 2023 року українці продовжують активно користуватися послугою «Готівка на касі» — за перші три місяці року кількість операцій з отримання готівки через POS-термінали ПриватБанку 7,9 млн на суму 11 млрд грн.
Нагадаємо, ПриватБанк на 2 роки подовжив період використання всіх карток. Перевипускати картки не потрібно.
Також фінустанова скасувала комісію за деякі платежі.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами:
Finance.ua
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