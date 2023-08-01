ПриватБанк на 2 роки подовжив період використання всіх карток — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ПриватБанк на 2 роки подовжив період використання всіх карток

Фінтех і Картки
165
ПриватБанк на 2 роки подовжив період використання всіх карток
ПриватБанк на 2 роки подовжив період використання всіх карток
ПриватБанк на 2 роки подовжив період використання всіх карток. Перевипускати картки не потрібно.
Про це повідомила пресслужба банку.
«З 1 серпня 2023 року ПриватБанк подовжує період використання всіх карток на 24 місяця. Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці», — сказано в повідомленні.
За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:
  • оплата в магазинах по POS-терміналу;
  • зняття готівки в банкоматах;
  • операції в Приват24;
  • поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

Читайте також: Тільки з авторизацією: що змінилося у правилах поповнення карток

«Для оплат в інтернеті створіть Digital картку в Приват24 і перерахуйте на неї кошти», — додали у фінустанові.

Довідка Finance.ua:

  • 27 липня ПриватБанк розпочав виплати грошової допомоги від міжнародної гуманітарної організації CARE. Допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які тимчасово проживають і зареєстровані у визначених CARE громадах Івано-Франківської, Вінницької та Одеської областей, попередньо подали заявки на виплату та пройшли етап перевірки документів;
  • ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💳

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.