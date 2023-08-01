ПриватБанк на 2 роки подовжив період використання всіх карток — Finance.ua

ПриватБанк на 2 роки подовжив період використання всіх карток Сьогодні 13:59 — Фінтех і Картки

ПриватБанк на 2 роки подовжив період використання всіх карток

ПриватБанк на 2 роки подовжив період використання всіх карток. Перевипускати картки не потрібно.

Про це повідомила пресслужба банку.

«З 1 серпня 2023 року ПриватБанк подовжує період використання всіх карток на 24 місяця. Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці», — сказано в повідомленні.

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

оплата в магазинах по POS-терміналу;

зняття готівки в банкоматах;

операції в Приват24;

поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

«Для оплат в інтернеті створіть Digital картку в Приват24 і перерахуйте на неї кошти», — додали у фінустанові.

Довідка Finance.ua:

27 липня ПриватБанк розпочав виплати грошової допомоги від міжнародної гуманітарної організації CARE. Допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які тимчасово проживають і зареєстровані у визначених CARE громадах Івано-Франківської, Вінницької та Одеської областей, попередньо подали заявки на виплату та пройшли етап перевірки документів;

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