ПриватБанк на 2 роки подовжив період використання всіх карток — Finance.ua

ПриватБанк на 2 роки подовжив період використання всіх карток
ПриватБанк на 2 роки подовжив період використання всіх карток. Перевипускати картки не потрібно.
Про це повідомила пресслужба банку.
«З 1 серпня 2023 року ПриватБанк подовжує період використання всіх карток на 24 місяця. Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці», — сказано в повідомленні.
За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:
- оплата в магазинах по POS-терміналу;
- зняття готівки в банкоматах;
- операції в Приват24;
- поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).
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«Для оплат в інтернеті створіть Digital картку в Приват24 і перерахуйте на неї кошти», — додали у фінустанові.
Довідка Finance.ua:
- 27 липня ПриватБанк розпочав виплати грошової допомоги від міжнародної гуманітарної організації CARE. Допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які тимчасово проживають і зареєстровані у визначених CARE громадах Івано-Франківської, Вінницької та Одеської областей, попередньо подали заявки на виплату та пройшли етап перевірки документів;
- ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців
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