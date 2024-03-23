Опендатабот дослідила, за що найчастіше судилися у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Опендатабот дослідила, за що найчастіше судилися у 2023 році (інфографіка) Сьогодні 20:12 — Особисті фінанси

Опендатабот дослідила, за що найчастіше судилися у 2023 році (інфографіка)

Торік українські суди розглянули 3 157 293 справи, що майже у півтора рази більше, ніж у 2022 році. Найчастіше громадяни судяться у справах, пов’язаних з комунальними послугами та пенсіями.

Про це свідчать дані Опендатабот.

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За що найчастіше судилися

У 2023 році кількість відкритих судових справ збільшилася майже на 46% порівняно з 2022 роком, перевищивши понад 2,1 мільйона.

Найбільше зросли адміністративні та цивільні справи — на 41% та 65% відповідно.

У судах найбільше розглядали цивільні правочини. Серед них найбільше справ стосувалося:

боргів за комунальні послуги — 321 тис.;

розірвання шлюбу — 121 тис.

У загальному, судові справи про борги за комунальні послуги впевнено тримають першість серед усіх судових процесів протягом багатьох років.

За даними дослідження, більше ніж 80 тис. цивільних справ у судах стосувалися кредитів.

У сфері адміністративних справ найбільш поширеними були скарги щодо пенсій — майже 319 тисяч.

Зазначимо, що 10% усіх адміністративних справ стосувалися позовів з питань пенсійного страхування для «чорнобильців».

Господарські судові суперечки виникають у бізнесу та передаються на розгляд суду. Проте вони не потрапили навіть до топ-10 серед загальної кількості справ.

У господарських судах у 2023 році перше і друге місця займали справи про наказне провадження (майже 10 тисяч) та позови щодо поставок товарів, робіт та послуг (приблизно 10 тисяч), а також поставок енергоносіїв (майже 7 тисяч).

Серед кримінальних проваджень торік переважали крадіжки — 30 тис. Привертають увагу справи про скасування арешту майна — понад 15 тис., та про наркотики без мети збуту — 14,5 тис.

Нагадаємо, регулятор може подати в суд за несплату комуналки. Борги потрібно своєчасно погашати або ж розтерміновувати.

УНН За матеріалами:

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