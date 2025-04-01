OpenAI залучила $40 млрд при оцінці в $300 млрд — Finance.ua

OpenAI залучила $40 млрд при оцінці в $300 млрд Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

OpenAI залучила $40 млрд при оцінці в $300 млрд

Компанія OpenAI залучила $40 млрд нового фінансування від SoftBank та інших інвесторів, раунд оцінив розробника ChatGPT у $300 млрд доларів і він став одним із найбільш фінансованих приватних стартапів у світі. OpenAI востаннє залучила $6,6 млрд у жовтні при оцінці $157 млрд.

Про це йдеться в заяві стартапу 31 березня.

Очікується, що фінансування дозволить компанії ще далі розсунути межі досліджень у галузі штучного інтелекту, масштабувати обчислювальну інфраструктуру та надавати більш потужні інструменти для 500 млн людей, які використовують ChatGPT щотижня.

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OpenAI наголосила, що підтримка SoftBank Group допоможе компанії продовжити створення систем ШІ, які «стимулюють наукові відкриття, забезпечують персоналізовану освіту, підвищують креативність людини та прокладають шлях до ШІ, який приносить користь всьому людству».

«Сотні мільйонів людей використовують ChatGPT щотижня, — сказав генеральний директор Сем Альтман про новий раунд фінансування. — Ці інвестиції допомагають нам розсунути кордони та зробити ШІ більш корисним у повсякденному житті».

SoftBank надав 75% фінансування, за словами однієї людини, знайомої з фінансами, у той час як 25% буде надано додатковими інвесторами, включаючи Microsoft, Coatue Management, Altimeter Capital та Thrive Capital, пише Financial Times. Фінансування буде надано двома частинами: спочатку $10 млрд, а решта $30 млрд будуть інвестовані до кінця 2025 року, додало поінформоване джерело.

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Оцінка після отримання інвестицій у розмірі $300 млрд поставила б OpenAI на 27 місце серед найбільших компаній в індексі S&P 500, якби вона була включена в лістинг, що відображає ентузіазм щодо сектора штучного інтелекту.

Засновник SoftBank Масайосі Сон, охарактеризував ШІ як «силу, що визначає майбутнє людства», і зазначив, що «розширене партнерство японської компанії з OpenAI прискорює реалізацію нашого спільного бачення і дозволяє розкрити весь його потенціал».

31 березня OpenAI оголосила, що найближчими місяцями випустить так звану модель ШІ з «відкритою вагою», оскільки їй доводиться витримувати жорстку конкуренцію з боку відкритих моделей від китайської DeepSeek і Llama від Meta.

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Моделі з відкритою вагою надають докладну інформацію про те, як функціонують системи — так звані ваги — і роблять базовий код загальнодоступним, щоб розробники могли запускати модель для власних варіантів використання. Вони є більш обмеженою версією моделей з відкритим вихідним кодом, які надають більш повну інформацію, таку як набори даних і код, необхідний для повного навчання моделі з нуля. Відкриті моделі, як правило, дешевші у використанні та можуть бути налаштовані для конкретних варіантів використання. Компанія не надала подробиць про те, як вона збирається монетизувати відкриту модель: це може бути зроблено кастомізацією або комерційним ліцензуванням.

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