OpenAI не прогнозує прибутків до 2029 року — Finance.ua

OpenAI не прогнозує прибутків до 2029 року 28.03.2025, 00:45 — Фондовий ринок

OpenAI не прогнозує прибутків до 2029 року

OpenAI не прогнозує позитивного грошового потоку до 2029 року, у чому причина такої тенденції, повідомляє Reuters.

Головною причиною таких прогнозів є високі витрати на розробку штучного інтелекту, зокрема на потужні чипи, центри обробки даних та залучення талантів. Попри це, OpenAI планує суттєве зростання доходів — до $125 млрд у 2029 році.

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Компанія очікує, що у 2025 році її дохід перевищить $12,7 млрд, що більш ніж утричі перевищує прогноз на 2024 рік ($3,7 млрд). У лютому кількість платних бізнес-користувачів OpenAI досягла 2 млн, удвічі більше, ніж у вересні 2023 року.

OpenAI активно розширює свої платні послуги, пропонуючи підписки як для звичайних користувачів, так і для компаній. Однак наразі значні інвестиції в інфраструктуру ШІ перевищують прибутки компанії.

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