OpenAI не прогнозує прибутків до 2029 року — Finance.ua

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OpenAI не прогнозує прибутків до 2029 року

Фондовий ринок
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OpenAI не прогнозує прибутків до 2029 року
OpenAI не прогнозує прибутків до 2029 року
OpenAI не прогнозує позитивного грошового потоку до 2029 року, у чому причина такої тенденції, повідомляє Reuters.
Головною причиною таких прогнозів є високі витрати на розробку штучного інтелекту, зокрема на потужні чипи, центри обробки даних та залучення талантів. Попри це, OpenAI планує суттєве зростання доходів — до $125 млрд у 2029 році.
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Компанія очікує, що у 2025 році її дохід перевищить $12,7 млрд, що більш ніж утричі перевищує прогноз на 2024 рік ($3,7 млрд). У лютому кількість платних бізнес-користувачів OpenAI досягла 2 млн, удвічі більше, ніж у вересні 2023 року.
OpenAI активно розширює свої платні послуги, пропонуючи підписки як для звичайних користувачів, так і для компаній. Однак наразі значні інвестиції в інфраструктуру ШІ перевищують прибутки компанії.
За матеріалами:
Speka
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