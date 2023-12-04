OpenAI відкладає запуск інтернет-магазину із спеціальними чат-ботами — Finance.ua
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OpenAI відкладає запуск інтернет-магазину із спеціальними чат-ботами

Технології&Авто
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OpenAI відкладає запуск інтернет-магазину із спеціальними чат-ботами
OpenAI відкладає запуск інтернет-магазину із спеціальними чат-ботами
Головний гравець на ринку генеративних мовних моделей компанія OpenAI оголосила про відкладення запуску онлайн-магазину, через який мала відбуватися взаємодія користувачів із набором чат-ботів.
Про це пише Вloomberg.
GPT Store — це нова платформа, яка дозволяє окремим користувачам створювати та публікувати власні версії моделей генеративних попередньо навчених трансформаторів.
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Наприклад, можна створити GPT, навченого на особистій колекції рецептів, щоб надавати допомогу в кулінарії, або розробити такий, який зможе відповісти на складні запитання про серію фентезійних книг. Більше того, розробники та компанії можуть використовувати платформу для створення GPT, які розуміють та працюють із пропрієтарним кодом, пропонуючи новий рівень взаємодії та корисності.
Причиною такої затримки компанія називає перерву, спричинену спочатку усуненням, а потім — відновленням на посаді головного виконавчого директора Сема Альтмана.
В компанії заявили, що планують розгорнути свій GPT Store на початку 2024 року, а не наприкінці 2023 року, як планувала спочатку.
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«Хоча ми очікували випустити його цього місяця, кілька несподіваних речей заважали нам!», — зазначили в OpenAI.
6 листопада на своїй першій конференції розробників OpenAI заявила, що користувачі можуть почати створювати власні версії ChatGPT без необхідності вивчати кодування за допомогою додатків із магазину GPT Store. З допомогою такого кроку, OpenAI планує перемогти конкурентів на ринку.
Тоді ж OpenAI заявив, що планує представити магазин, де користувачі зможуть знаходити індивідуальні чат-боти від інших користувачів — і заробляти гроші на своїх власних — так само, як вони могли б використовувати програми в App Store.
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Але плани компанії змінилися після того, як 17 листопада директори звільнили Альтмана, зазначивши в своїй заяві, що він не був «відвертим» з правлінням OpenAI, що перешкоджало його здатності виконувати свої обов’язки.
Таке рішення спричинило бурхливу реакцію і майже всі співробітники підписали листа про те, що вони можуть звільнитися, якщо Альтмана не візьмуть на роботу знову. 22 листопада Альтман офіційно повернувся на посаду генерального директора разом зі зміненою радою директорів.
За матеріалами:
Діло
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