OpenAI призупиняє нові реєстрації в платній версії ChatGPT через величезний попит — Finance.ua

OpenAI призупиняє нові реєстрації в платній версії ChatGPT через величезний попит Вчора 22:15 — Фондовий ринок

OpenAI призупиняє нові реєстрації в платній версії ChatGPT через величезний попит

OpenAI призупинить прийом нових користувачів для платного сервісу ChatGPT Plus через величезний попит.

Про це повідомив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

«Ми на деякий час призупиняємо реєстрацію нових користувачів ChatGPT Plus. Сплеск використання перевищив наші можливості, і ми хочемо переконатися, що всі користувачі отримали чудовий досвід», — написав Альтман.

Гендиректор OpenAI додав, що користувачі все ще можете зареєструватися, щоб отримати сповіщення в додатку про відкриття підсекцій.

Нагадаємо, генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман раніше повідомив , що сто мільйонів людей щотижня користуються ChatGPT.

Після свого запуску майже рік тому ChatGPT визнали найбільш швидкозростаючим застосунком в історії. Лише за два місяці після запуску ним щомісяця користувалися близько 100 млн людей.

Економічна Правда За матеріалами:

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