OpenAI тестує рекламу в ChatGPT, щоб збільшити дохід
OpenAI запроваджує рекламу в ChatGPT, оскільки стартап із оцінкою $500 мільярдів шукає нові джерела доходу для подальшого розвитку та посилення конкуренції з Google і Anthropic.
Про це повідомляє Financial Times.
У яких версіях ChatGPT з’явиться реклама
Компанія OpenAI повідомила, що починає тестувати рекламу у безкоштовній версії чат-бота та в найдоступнішому платному тарифі.
Упродовж найближчих тижнів рекламні повідомлення з’являтимуться внизу відповідей ChatGPT.
OpenAI зазначила, що реклама буде чітко промаркована та показуватиметься лише у випадках, коли вона має стосунок до запиту.
Скільки OpenAI планує заробляти на рекламі
Компанія під керівництвом Сема Альтмана шукає нові джерела надходжень, які могли б покрити майбутні витрати на обчислювальні ресурси, що оцінюються приблизно у $1,4 трлн протягом наступних десяти років.
Таким чином OpenAI очікує отримати «кілька мільярдів» доларів доходу від реклами у 2026 році, а надалі — ще більше. Компанія вивчала можливість запуску реклами наприкінці грудня 2024 року.
Минулого року ці плани відклали після оголошення внутрішнього «червоного коду», щоб зосередитися на конкуренції з Google та Anthropic.
Рекламні доходи давно є основою для зростання Google та Meta, але OpenAI раніше уникала інтеграції реклами у відповіді ChatGPT через побоювання щодо впливу на достовірність і нейтральність інформації.
«Люди довіряють ChatGPT у важливих і особистих завданнях, тому, впроваджуючи рекламу, важливо зберегти те, що робить ChatGPT цінним. Це означає, що користувачі мають бути впевнені, що відповіді зумовлені об’єктивною корисністю, а не рекламою», — пояснили у компанії.
OpenAI паралельно працює над іншими напрямками бізнесу:
- створенням лінійки апаратних пристроїв зі штучним інтелектом,
- розробкою продуктів для урядів і корпоративних клієнтів,
- працює над новими інструментами для онлайн-покупок.
Цього тижня Google також запустив персоналізовану рекламу на основі ШІ у своїй пошуковій системі, пропонуючи індивідуальні знижки покупцям.
