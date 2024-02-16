OpenAI представила ШІ-модель Sora, яка перетворює текст на відео — Finance.ua
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OpenAI представила ШІ-модель Sora, яка перетворює текст на відео

Технології&Авто
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OpenAI представила ШІ-модель Sora, яка перетворює текст на відео
OpenAI представила ШІ-модель Sora, яка перетворює текст на відео
Компанія OpenAI працює над програмним забезпеченням, яке може генерувати хвилинні відеоролики на основі текстових підказок. Sora може створювати відео, зберігаючи при цьому візуальну якість і дотримуючись вказівок користувача.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Програмне забезпечення під назвою Sora зараз доступне для червоної команди, яка допомагає виявляти недоліки в системі штучного інтелекту, а також для використання художниками, дизайнерами та кінематографістами для отримання відгуків про модель.
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Sora здатна створювати складні сцени з кількома персонажами, певними типами руху та точними деталями обʼєкта й фону.
Модель розуміє не тільки те, що користувач запросив у командному рядку, а й те, як ці речі існують у фізичному світі.
ШІ-модель також може створювати кілька кадрів в одному відео, в яких точно зберігаються персонажі та візуальний стиль.
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У соцмережі Х гендиректор компанії Сем Альтман розмістив відео, яке було створено за підказкою «напівкачка-напівдракон летить крізь гарний захід сонця з хомʼяком, одягненим у пригодницьке спорядження».
За матеріалами:
Forbes.ua
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