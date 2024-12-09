OpenAI представила підписку за 200 доларів на ChatGPT Pro з покращеною моделлю o1 Pro — Finance.ua

OpenAI представила підписку за 200 доларів на ChatGPT Pro з покращеною моделлю o1 Pro Вчора 06:33 — Технології&Авто

OpenAI представила підписку за 200 доларів на ChatGPT Pro з покращеною моделлю o1 Pro

Компанія OpenAI запустила преміум-план підписки ChatGPT Pro вартістю $200 на місяць. Новий план пропонує необмежений доступ до моделей штучного інтелекту компанії, включаючи вдосконалену модель o1 pro, відому своїми відмінними здібностями до міркування та вирішення проблем.

ChatGPT Pro — найдорожчий тарифний план OpenAI, який коштує в десять разів дорожче, ніж існуюча підписка на ChatGPT Plus, повідомляє TechCrunch

Джейсон Вей, член технічного персоналу OpenAI, заявив під час пресконференції, що цей тарифний план орієнтований на досвідчених користувачів, які використовують можливості ШІ-моделей у таких завданнях, як математика, програмування та написання текстів.

Читайте також OpenAI планує додати рекламу в ChatGPT

Модель o1 pro, включена в цю підписку, гарантує підвищену точність і надійність, особливо добре справляючись зі складними завданнями в таких галузях, як маніпулювання даними, наукові дослідження та правовий аналіз.

Для забезпечення надійності OpenAI впровадив в o1 pro функцію, яка перевіряє відповіді шляхом багаторазових повторних спроб, підтверджуючи точність тільки в тому випадку, якщо модель дає правильні відповіді з чотирьох спроб поспіль.

Хоча цей процес збільшує час відповіді, користувачі отримують інформацію за допомогою індикатора прогресу та сповіщень.

Читайте також OpenAI хоче запустити власний браузер, щоби протистояти Google

Додаткові функції, ексклюзивні для ChatGPT Pro, включають необмежений доступ до GPT-4o і розширений голосовий режим, який дозволяє спілкуватися в розмовному режимі. Безкоштовні користувачі та користувачі з планом ChatGPT Plus теж матимуть доступ до цих функцій, але з певними обмеженнями.

OpenAI планує запропонувати безкоштовну підписку на ChatGPT Pro для обраних користувачів у певних галузях. Наприклад, компанія оголосила про гранти для 10 медичних дослідників у відомих установах, аналогічні можливості очікуються і в інших дисциплінах.

Читайте також OpenAI представила власний пошуковик в ChatGPT

Втім, у майбутньому вартість звичайної підписки може зрости. New York Times повідомляє, що OpenAI розглядає можливість збільшення підписки на ChatGPT Plus до 44 доларів на місяць до 2029 року. Це пов’язано зі зростаючими витратами компанії, зокрема на інфраструктуру ШІ, зарплати персоналу та офісні витрати.

Як повідомляється, OpenAI щодня витрачає до 700 000 тільки на ChatGPT, попри те, що в серпні компанія отримала 300 мільйонів доходу. За даними видання, річні збитки можуть сягнути 5 мільярдів доларів цього року.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.