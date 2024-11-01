OpenAI представила власний пошуковик в ChatGPT — Finance.ua

OpenAI представила власний пошуковик в ChatGPT Сьогодні 22:21 — Технології&Авто

OpenAI представила власний пошуковик в ChatGPT

Американська компанія OpenAI презентувала у четвер власний інтернет-пошуковик ChatGPT search.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що нова функція була додана до популярного чат-боту ChatGPT.

Читайте також OpenAI взимку представить нову модель ШІ

У компанії заявили, що сам пошуковик може знаходити останні результати спортивних змагань, ціни на акції, новини, прогноз погоди та багато іншого на основі веб-пошуку в режимі реального часу, та у партнерстві з постачальниками новин і даних.

У липні компанія почала бета-тестування пошукової системи під назвою SearchGPT.

Випуск ChatGPT search може мати наслідки для Google як домінуючої пошукової системи.

З моменту запуску ChatGPT у листопаді 2022 року інвестори Alphabet, власника Google, були стурбовані тим, що OpenAI може відібрати в Google частку ринку пошуковика, пропонуючі споживачам нові способи пошуку інформації в Інтернеті.

Також завдяки цьому кроку OpenAI позиціонує себе як більшого конкурента компанії Microsoft та її бізнесу.

Microsoft інвестувала близько 14 мільярдів доларів США в OpenAI, але продукти OpenAI безпосередньо конкурують із штучним інтелектом Microsoft, як наприклад інструменти пошуку, такі як Copilot і Bing.

CNBC За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.