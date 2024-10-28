OpenAI взимку представить нову модель ШІ — Finance.ua
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OpenAI взимку представить нову модель ШІ

Технології&Авто
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OpenAI взимку представить нову модель ШІ
OpenAI взимку представить нову модель ШІ
Стартап OpenAI до грудня 2024 року запланував випустити нову велику мовну модель під кодовою назвою Orion.
Про це повідомляє Android Authority.
Щоправда, вихід Orion відрізнятиметься від минулих релізів. Якщо GPT-4o іGPT-o1 відразу представили користувачам ChatGPT, то цього разу першими доступ отримають деякі компанії-партнери, які розробляють свій ШІ на основі продуктів OpenAI.
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Orion розглядається всередині OpenAI як наступник GPT-4, щоправда, немає інформації про те, чи будуть нову модель позиціювати як GPT-5, чи це буде щось інше. За очікуваннями OpenAI, ця модель має вийти на рівень загального штучного інтелекту (AGI). Це означає універсальність ШІ і можливість розв’язання будь-яких завдань, які люди зможуть придумати. Спілкування з таким ШІ нагадуватиме спілкування з живою людиною.
ЗМІ писали, що OpenAI на певному етапі навіть відклала навчання мовної моделі GPT-5, оскільки в компанії були «стурбовані безпекою людства». Опинившись «не в тих руках», ШІ несе реальну небезпеку, говорив Сем Альтман, керівник OpenAI.
За матеріалами:
УНІАН
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