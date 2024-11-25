OpenAI хоче запустити власний браузер, щоби протистояти Google — Finance.ua
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OpenAI хоче запустити власний браузер, щоби протистояти Google

Технології&Авто
23
OpenAI хоче запустити власний браузер, щоби протистояти Google
OpenAI хоче запустити власний браузер, щоби протистояти Google
Поки у США змушують Google продати Chrome, OpenAI розглядає можливість розробки веббраузера.
OpenAI говорила про пошуковий продукт з розробниками вебсайтів і додатків, такими як Conde Nast, Redfin, Eventbrite і Priceline, повідомляють джерела, які бачили прототипи або проєкти продуктів, передає Reuters.
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OpenAI також обговорювала можливість включення функцій штучного інтелекту в пристрої виробництва Samsung, ключового бізнес-партнера Google.
Компанія вже має партнерство з Apple, у межах якого функції Apple Intelligence на нових пристроях працюють за допомогою технології OpenAI.
Але джерела стверджують, що OpenAI і близько не наблизилася до запуску браузера.
За матеріалами:
dev.ua
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