OpenAI хоче запустити власний браузер, щоби протистояти Google — Finance.ua

OpenAI хоче запустити власний браузер, щоби протистояти Google Сьогодні 01:38 — Технології&Авто

OpenAI хоче запустити власний браузер, щоби протистояти Google

Поки у США змушують Google продати Chrome, OpenAI розглядає можливість розробки веббраузера.

OpenAI говорила про пошуковий продукт з розробниками вебсайтів і додатків, такими як Conde Nast, Redfin, Eventbrite і Priceline, повідомляють джерела, які бачили прототипи або проєкти продуктів, передає Reuters.

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OpenAI також обговорювала можливість включення функцій штучного інтелекту в пристрої виробництва Samsung, ключового бізнес-партнера Google.

Компанія вже має партнерство з Apple, у межах якого функції Apple Intelligence на нових пристроях працюють за допомогою технології OpenAI.

Але джерела стверджують, що OpenAI і близько не наблизилася до запуску браузера.

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