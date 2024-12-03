OpenAI планує додати рекламу в ChatGPT — Finance.ua

OpenAI планує додати рекламу в ChatGPT Вчора 23:45 — Технології&Авто

OpenAI планує додати рекламу в ChatGPT

OpenAI розглядає можливість впровадження реклами в ChatGPT, хоча Сем Альтман не підтримує цю ідею.

Про це пише Financial Times

OpenAI може додати рекламу до ChatGPT, попри заперечення Сема Альтмана.

Фінансовий директор OpenAI Сара Фраєр сказала, що компанія вивчає варіант використання реклами як джерела доходу. За її словами, підхід буде «вдумливим і обережним». Наразі ідея залишається на розгляді.

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Водночас, Financial Times звертає увагу, що OpenAI недавно найняла колишнього топ-менеджера Google Шіва Венкатараманана для роботи в галузі реклами. Досі OpenAI фінансувала свою діяльність за рахунок підписок, але висока вартість розробки моделей змушує компанію шукати нові способи заробітку.

Попри це, Сем Альтман, висловився проти реклами. У розмові зі студентами Гарвардської школи бізнесу він заявив, що реклама стане «останнім варіантом». Він наголосив, що поєднання реклами і ШІ викликає у нього серйозне занепокоєння.

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