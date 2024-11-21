Голосовий режим ChatGPT зʼявиться у браузерах — Finance.ua

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Голосовий режим ChatGPT зʼявиться у браузерах

Технології&Авто
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Голосовий режим ChatGPT зʼявиться у браузерах
Голосовий режим ChatGPT зʼявиться у браузерах
Компанія OpenAI розширила функцію голосового режиму у ChatGPT — тепер нею можна користуватися з браузерів. На цьому тижні це стане доступно для користувачів платних версій, а найближчими тижнями — для всіх.
Про це пише Tech Crunch.
Розширений голосовий режим використовує вбудовані аудіоможливості версії GPT-4o для комунікації в реальному часі між користувачами та ChatGPT. Чат-бот здатний розуміти й реагувати на невербальні підказки, наприклад, швидкість мовлення і тон голосу.
Для голосового запиту треба натиснути на кнопку «Голос» у правому нижньому куті вікна ChatGPT. Далі треба надати дозвіл на доступ до мікрофона комп’ютера.
Потім користувачі можуть обрати один з девʼяти вихідних голосів для ChatGPT, кожен з яких має власний тон — наприклад, «легкий та універсальний» голос або «впевнений і оптимістичний».
Користувачі Plus і Team мають щоденний ліміт на використання розширеного голосового режиму — вони можуть змінюватися. OpenAI повідомлятиме, коли в користувача залишиться 15 хвилин розширеного голосового режиму на день. А користувачі без передплати отримають безплатний місячний доступ, щойно функція стане доступною для них.
За матеріалами:
theБабель
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