OpenAI прагне, щоб ChatGPT використовував кожен восьмий житель планети вже у 2025 році — Finance.ua

OpenAI прагне, щоб ChatGPT використовував кожен восьмий житель планети вже у 2025 році Сьогодні 05:26 — Технології&Авто

OpenAI прагне, щоб ChatGPT використовував кожен восьмий житель планети вже у 2025 році

Кількість щотижневих користувачів ChatGPT досягла вражаючої позначки у 250 мільйонів. OpenAI ставить перед собою ще амбітніші цілі: компанія активно працює над розширенням лінійки продуктів, створює власні центри обробки даних і укладає стратегічне партнерство з Apple.

Про це пише Financial Times.

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Мета — залучити мільярд користувачів уже наступного року, охопивши кожну восьму людину на планеті.

«У 2025 році ми станемо дослідницькою лабораторією, яка обслуговуватиме мільйони людей… з надією на мільярд по всьому світу», — сказала в коментарі виданню фінансова директорка OpenAI Сара Фріар.

Плани компанії

Стартап, заснований 9 років тому, має амбітну мету перетворитись на комерційного техногіганта (як би цьому не протистояв Ілон Маск).

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На цей час OpenAI залучила $6 млрд інвестицій і оцінюється у $150 млрд — найвищий показник для стартапів в історії Кремнієвої долини.

Водночас фінансові показники компанії поки далекі від ідеальних — за словами близьких до OpenAI людей, стартап витрачає понад $5 млрд на рік і все ще далекий від беззбитковості.

Виправити це має нова команда, яка прийшла після відходу таких ключових лідерів, як Ілля Суцкевер та Міра Мураті, і має необхідний досвід монетизації споживчих товарів.

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Новобранці нібито все ще керуються «місією» OpenAI зі створення та розповсюдження штучного загального інтелекту — програмного забезпечення з когнітивними здібностями, що перевершують людські — але їм доручено розгорнути корисні програми в реальному світі в найближчій перспективі.

І в цьому випадку знову йдеться про так званих «агентів ШІ» — програми, що виконуватимуть завдання в Інтернеті за призначенням людей, як-от бронювання квитків.

«Агент має стати словом року… Це може бути дослідник, корисний помічник для звичайних людей, працюючих мам, як і я. У 2025 році ми побачимо перших дуже успішних агентів, які допомагатимуть людям повсякденно», — додає Фріар.

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Тим часом конкуренти OpenAI, включно із Google, Anthropic та Microsoft, так само сигналізували про наміри запустити власних агентів ШІ протягом наступного року.

«Сьогодні OpenAI уже має кілька сотень мільйонів активних користувачів без витрат на маркетинг. Apple має 2 мільярди користувачів iPhone у всьому світі й хоче проштовхнути новий телефон зі штучним інтелектом. Шлях до отримання 1 мільярда користувачів з ChatGPT у кишені не такий вже й надуманий», — сказав один з інвесторів стартапу.

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