Творець ChatGPT прогнозує появу загального штучного інтелекту протягом 5 років — Finance.ua

Творець ChatGPT прогнозує появу загального штучного інтелекту протягом 5 років Сьогодні 01:27 — Технології&Авто

Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, компанії, яка створила ChatGPT, вважає, що в найближчі 5 років люди створять загальний штучний інтелект.

Нещодавно Альтман провів сесію запитань-відповідей на платформі Reddit , де користувачі запитували в нього все, що завгодно, про ChatGPT і розвиток штучного інтелекту загалом.

Що таке загальний штучний інтелект

AGI, або загальний штучний інтелект, — це теоретична ітерація ШІ, за якої машина може самостійно мислити, навчатися, усвідомлювати себе та виконувати всі інтелектуальні завдання, що й людина.

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Однак Альтман зазначив, що на створення інфраструктури для підтримки такої моделі штучного інтелекту може піти до 7 трильйонів доларів. Така сума потрібна на виробництво напівпровідників і будівництво дата-центрів.

Водночас Сем Альтман поділився, що навіть якщо AGI з’явиться, він не так різко увірветься в життя людей через нинішнє стрімке зростання технологій.

Директор радше вважає, що загальний ШІ поступово вливатиметься в побут, а вплив AGI на людство він оцінив як «напрочуд маленький».

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«Я думаю, що через 5 років у нас будуть неймовірно швидкі темпи вдосконалення самої технології. Люди говоритимуть: 'Чувак, AGI прийшов і пішов'. Темпи прогресу просто божевільні, і ми відкриваємо все нові й нові речі, як у сфері ШІ, так і в усій решті науки», — говорить Альтман.

УНІАН За матеріалами:

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