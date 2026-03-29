Місце для вашої реклами

OpenAI подвоїть штат до 8000 працівників

Компанія OpenAI, відома завдяки ChatGPT, готується до масштабного розширення. За даними Financial Times, до кінця 2026 року вона хоче збільшити кількість співробітників із приблизно 4500 до 8000 — майже вдвічі.
Про це пише engadget.

Яких фахівців найматимуть

Це виглядає нетипово на тлі ситуації в індустрії. Поки багато техногігантів скорочують персонал, OpenAI активно наймає нових людей.
Читайте також
Компанія планує закрити вакансії одразу в кількох ключових напрямах — розробка продуктів, інженерія, дослідження та продажі.
Окремий акцент робиться на новій ролі «технічних амбасадорів». Це спеціалісти, які допомагатимуть бізнесу ефективніше використовувати інструменти ШІ. Фактично мова про людей, які пояснюють компаніям, як витиснути максимум із моделей OpenAI у реальних задачах.
Причина такого масштабування очевидна — конкуренція. Головним суперником називають Anthropic з її чатботом Claude.
За даними AI Index від Ramp, компанії на 70% частіше обирають Anthropic при першій покупці ШІ-сервісів, ніж OpenAI. Отже, боротьба за корпоративних клієнтів суттєво загострюється.
Читайте також
Паралельно OpenAI активно працює над великими контрактами. Нещодавно компанія уклала угоду з Міністерством оборони США щодо використання своїх моделей. Крім того, за інформацією Reuters, вона веде «просунуті переговори» з інвесткомпаніями, зокрема Brookfield Asset Management, щоб впровадити свої ШІ-рішення у портфель їхніх бізнесів.
Усе це вказує на чітку стратегію OpenAI. Компанія не просто розвиває технології для користувачів, а активно заходить у корпоративний сегмент, де обертаються великі гроші.
За матеріалами:
ITC.ua
OpenAI
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
