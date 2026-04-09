Новий логістичний маршрут через молдовські порти Сьогодні 20:22

Один із найбільших операторів зернового ринку України ТОВ «СП «Нібулон» (Миколаїв) розширив географію вантажних перевезень річковим флотом на Дунаї та відкрив новий логістичний маршрут із залученням молдовських портів.

«Після виходу на ринки Середнього та Верхнього Дунаю у 2025 році «Нібулон» відкрив новий маршрут із залученням молдовських портів.

Першою операцією стала реалізація комплексної логістичної схеми: виконано рейс за маршрутом Ізмаїл (Україна) — Галац (Румунія) з перевезенням 3,6 тис. тонн металургійного шлаку", — зазначається у повідомленні.

За даними компанії, після вивантаження судно здійснило перехід до порту Джурджулешти (Молдова), де завантажило 5 тис. тонн ріпаку для подальшого транспортування до румунської Констанци. Загальний обсяг перевезень за рейс перевищив 8,6 тис. тонн.

Крім того, «Нібулон» відпрацював двосторонню логістичну схему, яка передбачає доставку зерна з Ізмаїла до портів Болгарії зі зворотним завантаженням мінеральними добривами в Сербії для їх транспортування до Молдови.

«Такий формат дає змогу мінімізувати порожні рейси та підвищувати ефективність використання флоту», — наголосили в компанії.

