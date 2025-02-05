OpenAI подала заявку на реєстрацію торгової марки для гуманоїдних роботів і VR-гарнітур на основі ШІ — Finance.ua

OpenAI подала заявку на реєстрацію торгової марки для гуманоїдних роботів і VR-гарнітур на основі ШІ Сьогодні 22:34 — Фондовий ринок

OpenAI подала заявку на реєстрацію торгової марки для гуманоїдних роботів і VR-гарнітур на основі ШІ

OpenAI планує розробляти людиноподібні роботи, розумні носії, зокрема годинники та прикраси, та VR-гарнітуру на основі штучного інтелекту. Про це свідчить заява на реєстрацію торгової марки, яку розробник ChatGPT подав до Бюро патентів і торгових марок США.

Цей крок може поставити OpenAI в конкуренцію з Meta, Apple та іншими апаратними гравцями на основі ШІ.

Хоча компанії часто реєструють різноманітні торгові марки для ідей, які ніколи не втілюються в життя, заявка OpenAI з’явилася в той час, коли її генеральний директор Сем Альтман розповідав про апаратні плани компанії.

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У понеділок він заявив в інтерв’ю Nikkei Asia, що OpenAI хоче розробляти споживчі технології на основі ШІ «через партнерство з багатьма компаніями». Однак він попередив, що навіть на створення прототипу може піти «кілька років», пише Business Insider.

У заявці на торгову марку OpenAI, поданій 31 січня, перераховані «гуманоїдні роботи, що програмуються користувачем» і «гуманоїдні роботи з функціями спілкування і навчання».

Це відбувається в той час, коли OpenAI відновлює свою команду робототехніки, яку раніше закрила у 2020 році. У листопаді OpenAI найняла Кейтлін Калиновскі, колишнього керівника відділу апаратного забезпечення Meta, щоб очолити зусилля компанії в галузі робототехніки та споживчого обладнання. Калиновскі, яка керувала розробкою Orion, прототипу AR-окулярів Meta, раніше заявляла, що зосередиться на «впровадженні ШІ у фізичний світ» через партнерство з робототехнікою та апаратним забезпеченням.

Альтман не надав конкретних відомостей про те, як OpenAI планує інтегрувати свої моделі штучного інтелекту зі своїм власним апаратним забезпеченням, але заява компанії свідчить про те, що вона закладає правову основу для майбутніх розробок.

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