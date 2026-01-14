OpenAI готує власні бездротові навушники з унікальним дизайном Сьогодні 03:15 — Технології&Авто

OpenAI готує власні бездротові навушники з унікальним дизайном, www.bloomberg.com

OpenAI готується зробити неочікуваний крок у бік споживчих продуктів. За даними інсайдерів, уже у 2026 році компанія може представити власні бездротові навушники з дизайном, якого ринок ще не бачив.

Про це повідомляє Android Authority

Якщо витік підтвердиться, це стане першим серйозним виходом компанії на ринок аудіопристроїв і прямим викликом для флагманських рішень на кшталт AirPods від Apple.

OpenAI виходить на ринок аудіопристроїв

Згідно з інформацією від інсайдера Smart Pikachu , OpenAI працює над проєктом бездротових навушників, які всередині компанії мають кодову назву Sweetpea. Очікується, що продукт буде позиціонуватися як альтернатива преміальним моделям Apple, зокрема лінійці AirPods.

Попри те, що OpenAI спеціалізується на програмному забезпеченні та хмарних ШІ-сервісах, останні роки компанія дедалі активніше досліджує можливості створення власних апаратних продуктів.

Що відомо про дизайн

Однією з головних особливостей навушників, за словами джерела, стане їхній нестандартний вигляд. Повідомляється, що основний корпус пристрою буде виготовлений із металу та матиме форму, яку інсайдер описує як «eggstone».

Усередині цього корпусу розміщуватимуться два капсулоподібні елементи, які кріпитимуться за вухом, а не традиційно вставлятимуться у вушний канал. Такий підхід може свідчити про експерименти з ергономікою та комфортом тривалого використання.

Потужний чип і фокус на ШІ

За витоком, OpenAI планує оснастити навушники надзвичайно потужним процесором — 2-нм чипом смартфонного рівня з можливим використанням рішень Samsung серії Exynos, а також кастомним ШІ-чипом для глибокої інтеграції голосових команд. Інсайдер стверджує, що пристрій зможе виконувати дії, які нині прив’язані до екосистеми iPhone та голосового асистента Siri, але вже під контролем власних моделей OpenAI.

Ще один важливий сигнал — висока собівартість пристрою. За словами джерела, специфікація матеріалів навушників може бути співставним із сучасними смартфонами, що свідчить про преміальне позиціонування продукту: він навряд чи буде масовим за ціною та, ймовірно, слугуватиме демонстрацією технологічних можливостей OpenAI, а не просто черговим аксесуаром.

Участь Джоні Айв та можлива дата релізу

Інсайдери також звертають увагу на участь команди Джоні Айв, колишнього головного дизайнера Apple: за чутками, саме його підрозділ надав проєкту навушників найвищий пріоритет, тоді як інші апаратні ініціативи OpenAI — зокрема домашній хаб, цифрове перо та кілька ранніх концептів — залишаються на другому плані.

Якщо інформація витоку відповідає дійсності, OpenAI націлена на вересень 2026 року як на вікно запуску продукту. Прогнозований обсяг виробництва на перший рік оцінюється в 40−50 мільйонів одиниць, що є надзвичайно амбітним показником для дебютного апаратного продукту.

