ОПЕК придивляється до Намібії, яка може стати четвертою в Африці за видобутком нафти — Finance.ua
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ОПЕК придивляється до Намібії, яка може стати четвертою в Африці за видобутком нафти

Енергетика
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ОПЕК придивляється до Намібії, яка може стати четвертою в Африці за видобутком нафти
ОПЕК придивляється до Намібії, яка може стати четвертою в Африці за видобутком нафти
Група виробників нафти ОПЕК+, втративши Анголу та інших гравців в останні роки, розглядає можливість членства Намібії, яка може стати четвертим найбільшим виробником нафти в Африці до наступного десятиліття.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників агентства, першочерговим завданням ОПЕК+ буде приєднання Намібії до Хартії про співпрацю — групи, яке веде довгостроковий діалог про енергетичні ринки. Бразилія приєдналася до Хартії в січні.
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Зрештою, в ОПЕК хотіли б бачити Намібію повноправним членом, сказав виконавчий голова Африканської енергетичної палати М. Дж. Аюк, яка, за його словами, брала участь у сприянні переговорам.
За його словами, ОПЕК почала свій «наступ чарівності», додавши, що результат переговорів на даному етапі неясний.
ОПЕК не відразу відповіла на запит про коментарі. У лютому генеральний секретар ОПЕК Хайтам аль-Гаїс заявив, що ОПЕК веде переговори з кількома країнами про приєднання до хартії, не називаючи їх.
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Минулого року комісар Намібії з питань нафти Меггі Шино висловила зацікавленість у приєднанні до «сім'ї ОПЕК».
Переговори між ОПЕК і урядом Намібії, ймовірно, продовжаться наприкінці квітня, коли представник ОПЕК Аль-Гаїс має виступити на енергетичній конференції в Намібії, сказав Аюк, який також є доповідачем на цьому заході.
Підкреслюється, що запасів нафти на близько 2,6 мільярдів барелів було виявлено в Намібії в цьому десятилітті.
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Окрім Total і Shell, розвідку і оцінку родовищ проводять такі компанії, як Chevron, Rhino Resources, Eco Atlantic Oil & Gas і Galp Energia.
Виходячи з відомих родовищ, Намібія може досягти максимальної продуктивності 700 тис. барелів на день до 2030 року.
«Це менше, ніж видобуток Анголи, який становить близько 1,1 млн барелів на добу, але цей показник у Намібії може збільшитися за подальшої успішної розвідки.
Ангола вийшла з ОПЕК у грудні минулого року через нижчу, ніж очікувалося, стелю видобутку, яку вона отримала від ОПЕК+", — додає Reuters.
За матеріалами:
Економічна Правда
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