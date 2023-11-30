В ОПЕК+ тривають переговори щодо нафтової політики на 2024 рік перед зустріччю на рівні міністрів — Finance.ua
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В ОПЕК+ тривають переговори щодо нафтової політики на 2024 рік перед зустріччю на рівні міністрів

Енергетика
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В ОПЕК+ тривають переговори щодо нафтової політики на 2024 рік перед зустріччю на рівні міністрів
В ОПЕК+ тривають переговори щодо нафтової політики на 2024 рік перед зустріччю на рівні міністрів
ОПЕК+ продовжує переговори щодо нафтової політики на 2024 рік, і наразі не очікується жодних затримок із запланованою на четвер зустріччю.
Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в ОПЕК+.
У вівторок джерела заявили, що перенесення зустрічі можливе на тлі переговорів, які один з співрозмовників назвав складними.
Зустріч вже була перенесена з 26 листопада. Джерела в ОПЕК+ заявили, що це сталося через розбіжності щодо квот на видобуток для африканських виробників, хоча згодом співрозмовники повідомили, що група наблизилася до компромісу з цього питання.
Переговори щодо африканських квот відбуваються на тлі того, що Об'єднані Арабські Емірати, згідно з останньою червневою угодою ОПЕК+, отримали дозвіл на збільшення видобутку у 2024 році.
За матеріалами:
Економічна Правда
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