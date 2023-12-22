Один із найбільших виробників нафти в Африці покидає ОПЕК — Finance.ua

Один із найбільших виробників нафти в Африці покидає ОПЕК
Ангола оголосила про вихід з ОПЕК після місяців суперечок щодо квот на видобування нафти. Про ключові деталі та реакцію ринку повідомив Reuters.
Перші суперечки Анголи з керівництвом ОПЕК виникли ще влітку. Саме тоді країну закликали ухвалити рішення про скорочення обсягів видобування нафти на 2024 рік.
Ангола оголосила про вихід з ОПЕК
Міністр мінеральних ресурсів, нафти і газу Анголи Діамантіно Азеведо заявив, що Організація країн-експортерів нафти більше не служить інтересам країни.
«Ми вважаємо, що Ангола наразі нічого не отримує, залишаючись в ОПЕК і захищаючи свої інтереси, вирішила вийти. Це рішення далося нелегко — час настав. Нашу роль в організації не вважають значною», — сказав він.
Що цьому передувало
Рішення про вихід Анголи з нафтового картелю послідувало за протестом країни щодо рішення про квоти на добування сировини у 2024 році. Зовнішні консультанти зголосилися провести перевірку, яка призвела до ще гірших результатів. Річ у тому, що під час засідання ОПЕК у листопаді ухвалили рішення про запровадження ще нижчою квоти на видобування сировини — 1,1 мільйона барелів на день.
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При цьому поточний рівень видобування нафти в Анголі майже 1,14 мільйона барелів нафти на день. Варто враховувати, що за останні 8 років країна й так суттєво просіла за цим показником. Йдеться про спад на рівні 40%. Одна з причин — Ангола не має можливості достатньо вкладати у глибоководні нафтові родовища, які старіють.
Ангола була в ОПЕК протягом 16 років. Тож, відтепер ОПЕК нараховує лише 12 країн. В останні роки нафтовий картель покинули кілька країн:
- Катар;
- Індонезія;
- Еквадор.
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