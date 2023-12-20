ООН виділить $10 млн на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в Україні — Finance.ua
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ООН виділить $10 млн на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в Україні

Казна та Політика
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ООН виділить $10 млн на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в Україні
ООН виділить $10 млн на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в Україні
Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виділить 10 мільйонів доларів на компенсації витрат на житло вимушених переселенців. Гроші реалізують в рамках урядової програми «Прихисток».
Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
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«19 грудня 2023 року між Мінреінтеграції та Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) було підписано угоду щодо реалізації програми „Прихисток“. Згідно з цим документом УВКБ ООН виділить близько 10 мільйонів доларів для надання грошової підтримки власникам житла, які безоплатно розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб», — повідомили у міністерстві.
Згідно з даними пресслужби Мінреінтеграції цю угоду підписали віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук та Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.
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«Підписання цієї Угоди — переконливе свідчення того, що наші міжнародні партнери підтримуватимуть Україну й надалі. Я щиро дякую УВКБ ООН за виділення фінансування на продовження реалізації проєкту „Прихисток“. Таким чином, внутрішні переселенці зможуть скористатися тимчасовим безоплатним житлом за цією програмою і наступного року. Ця допомога є виявом людяності й справжнього партнерства», — сказала Ірина Верещук.
Біллінг також нагадала, як у 2022 році УВКБ ООН також підтримало близько 40 тисяч домогосподарств у межах програми «Прихисток».

Довідка Finance.ua:

  • програма «Прихисток» — це соціальний проєкт, започаткований небайдужими українцями, з надання безкоштовного житла для внутрішньо переміщених осіб в Україні, який нині працює;
  • у межах цієї програми житлом скористалися 3,7 мільйона внутрішніх переселенців. Власникам домогосподарств, які прихистили ВПО, держава виплатила компенсацій на загальну суму 2,6 мільярда гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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