Українцям, які прихистили переселенців, вже виплатили понад 2,2 мільярда гривень — Finance.ua

Українцям, які прихистили переселенців, вже виплатили понад 2,2 мільярда гривень Сьогодні 11:12 — Казна та Політика

Українцям, які прихистили переселенців, вже виплатили понад 2,2 мільярда гривень

В Україні з квітня 2022 року громадянам, які прихистили внутрішніх переселенців, виплачено понад 2,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«З квітня 2022 року у межах проєкту „Прихисток“ виплачено компенсацій на загальну суму більш ніж 2,2 мільярда гривень. Ці кошти були спрямовані на виплати людям, які безкоштовно надали тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам», — сказано в повідомленні.

Зазначимо, що за програмою «Прихисток» передбачена компенсація у розмірі 450 гривень на місяць за розміщення одного ВПО у теплий період року та 900 гривень — під час опалювального сезону.

Читайте також Як ВПО швидше отримати роботу при переселенні: корисні джерела

Крім власників житла або їхніх представників, зазначена компенсація може надаватися орендарям житла державної або комунальної власності. Таким чином, за допомогою проєкту «Прихисток» тимчасове житло отримали понад 3,1 мільйона ВПО.

«До кінця жовтня планується профінансувати компенсації на загальну суму більш ніж 180 мільйонів гривень за прихисток переселенців у липні-серпні 2023 року. Також вже є домовленості з ТЧХУ щодо продовження програми „Прихисток“ у першому півріччі 2024 року», — додали в Мінреінтеграції.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.