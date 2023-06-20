Всесвітній день біженців: де у світі прихистили найбільше українців — Finance.ua
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Всесвітній день біженців: де у світі прихистили найбільше українців

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Всесвітній день біженців: де у світі прихистили найбільше українців
Всесвітній день біженців: де у світі прихистили найбільше українців
За даними ООН, кількість українців, які вимушені були виїхати за кордон перевищує 8,2 мільйона осіб. Із них тимчасовий захист у європейських країнах отримали майже 6 мільйонів.
Всесвітній день біженців: де у світі прихистили найбільше українців

Українці - під тимчасовим захистом

Країни Європи надають українцям тимчасовий захист. Він дозволяє біженцям мати такі права та допомогу:
  • право на тимчасове проживання;
  • доступ біженців до ринку праці;
  • можливість користуватися медичними послугами;
  • право на доступ до житла;
  • отримання соціальної допомоги;
  • діти без супроводу можуть отримати опіку та освіту.
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Притулок у США

Також притулок для українців надали і поза межами Європи. Отримати статус тимчасового захисту (TPS) в США можуть українці, які на момент 11 Квітня 2022 року вже перебували на території Америки. Термін дії такого захисту — 18 місяців.
А за американською програмою «‎Uniting for Ukraine» громадянам України дозволяють залишатися в Штатах протягом 2 років.

Підтримка не зменшується

Війна в Україні триває, тому багато українців за кордоном не можуть поки повернутися додому. Особливо, якщо їхні домівки на прифронтовій або тимчасово окупованій території. Очевидно, той факт, що біженці вже тривалий час проживають в країнах Європи, вплинув на ставлення до українців у світі. Але підтримка дружніх країн залишається на високому рівні.
Так, інститут Pollste провів дослідження рівня підтримки українців серед польського суспільства. Результати показали, що показник солідарності залишається високим. За підтримку висловилися дві третини опитаних.
На запитання, чи слід продовжувати допомагати українцям, 65% респондентів відповіли «так». Проти висловилися 35% опитаних. Дослідження провели 30−31 травня, опитали 1006 дорослих поляків.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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