Оновили перелік громад у зоні бойових дій: хто має право на виплати — Finance.ua
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Оновили перелік громад у зоні бойових дій: хто має право на виплати

Вчора 12:02Особисті фінанси
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Оновили перелік громад у зоні бойових дій: хто має право на виплатиОновили перелік громад у зоні бойових дій: хто має право на виплати
Мінреінтеграції оновило перелік громад, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.
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«Станом на 11 червня до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 8 областей», — сказано в повідомленні.
Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (51), Херсонської (49), Миколаївської (23), Сумської (15) областей. Загалом у переліку наразі 300 громад.
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Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна за посиланням на цифровій мапі.
Зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.
У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:
  • території, що є тимчасово окупованими;
  • території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких тривають активні бойові дії.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні спростять процедуру відновлення паспортів для внутрішньо переміщених осіб та депортованих. ВПО звільнять від сплати збору за оформлення втрачених або вкрадених паспортів;
  • навіть якщо людина вже отримала статус ВПО, її можуть його позбавити й відповідно скасувати виплату фінансової допомоги;
  • ПриватБанк назвав точні дати виплат вимушеним переселенцям щомісяця.
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За матеріалами: Finance.ua
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