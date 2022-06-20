Оновили перелік громад у зоні бойових дій: хто має право на виплати — Finance.ua

Оновили перелік громад у зоні бойових дій: хто має право на виплати

Вчора 12:02 — Особисті фінанси

Оновили перелік громад у зоні бойових дій: хто має право на виплати

Мінреінтеграції оновило перелік громад, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.

«Станом на 11 червня до оновленого переліку територіальних громад , розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 8 областей», — сказано в повідомленні.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (51), Херсонської (49), Миколаївської (23), Сумської (15) областей. Загалом у переліку наразі 300 громад.

Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна за посиланням на цифровій мапі.

Зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, на яких тривають активні бойові дії.

Довідка Finance.ua:

в Україні спростять процедуру відновлення паспортів для внутрішньо переміщених осіб та депортованих. ВПО звільнять від сплати збору за оформлення втрачених або вкрадених паспортів;

навіть якщо людина вже отримала статус ВПО, її можуть його позбавити й відповідно скасувати виплату фінансової допомоги;

ПриватБанк назвав точні дати виплат вимушеним переселенцям щомісяця.



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