За розміщення переселенців можна отримати компенсацію: уряд виділив 50,6 млн гривнь — Finance.ua

За розміщення переселенців можна отримати компенсацію: уряд виділив 50,6 млн гривнь

Вчора 14:02 — Особисті фінанси

За розміщення переселенців можна отримати компенсацію: уряд виділив 50,6 млн гривнь

Кабінет Міністрів виділив кошти на компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану. З резервного фонду обласні адміністрації отримають за квітень 50,6 млн гривень.

Про це свідчить розпорядження уряду від 3 червня 2022 р. № 446-р

«Обласним військовим адміністраціям забезпечити компенсацію видатків власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб», — йдеться в рішенні.

Згідно з додатком, кошти отримають:

Обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація) Обсяг витрат, гривень Усього 50 616 450 гривень, у тому числі: Вінницька облдержадміністрація (для Вінницької обласної військової адміністрації) 2 128 155 Волинська облдержадміністрація (для Волинської обласної військової адміністрації) 3 878 970 Дніпропетровська облдержадміністрація (для Дніпропетровської обласної військової адміністрації) 3 106 365 Донецька облдержадміністрація (для Донецької обласної військової адміністрації) 7 740 Житомирська облдержадміністрація (для Житомирської обласної військової адміністрації) 5 918 760 Закарпатська облдержадміністрація (для Закарпатської обласної військової адміністрації) 999 900 Запорізька облдержадміністрація (для Запорізької обласної військової адміністрації) 90 390 Івано-Франківська облдержадміністрація (для Івано-Франківської обласної військової адміністрації) 6 459 195 Київська облдержадміністрація (для Київської обласної військової адміністрації) 1 347 165 Кіровоградська облдержадміністрація (для Кіровоградської обласної військової адміністрації) 1 502 625 Львівська облдержадміністрація (для Львівської обласної військової адміністрації) 2 266 515 Миколаївська облдержадміністрація (для Миколаївської обласної військової адміністрації) 507 510 Одеська облдержадміністрація (для Одеської обласної військової адміністрації) 825 405 Полтавська облдержадміністрація (для Полтавської обласної військової адміністрації) 10 052 670 Рівненська облдержадміністрація (для Рівненської обласної військової адміністрації) 1 498 305 Сумська облдержадміністрація (для Сумської обласної військової адміністрації) 317 640 Тернопільська облдержадміністрація (для Тернопільської обласної військової адміністрації) 1 899 885 Харківська облдержадміністрація (для Харківської обласної військової адміністрації) 966 120 Хмельницька облдержадміністрація (для Хмельницької обласної військової адміністрації) 3 323 790 Черкаська облдержадміністрація (для Черкаської обласної військової адміністрації) 2 243 745 Чернівецька облдержадміністрація (для Чернівецької обласної військової адміністрації) 669 810 Чернігівська облдержадміністрація (для Чернігівської обласної військової адміністрації) 605 790

Нагадаємо, якщо ви готові запропонувати житло внутрішньо переміщеним особам (далі- ВПО), то спочатку треба розмістити свою пропозицію на веб-ресурсі «Прихисток» . Компенсація не надається за розміщення членів своєї сім’ї.

Кому надається компенсація

Подати заяву та оформити компенсацію можуть повнолітні громадяни України (старше 18 років), які безоплатно розмістили у себе ВПО, а саме:

власники житла або їхні представники;

наймачі (орендарі) житла державної або комунальної власності;

спадкоємці, які прийняли спадщину.

Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні.

Загальна сума компенсації визначається по формулі: кількість ВПО, які проживаються у житлі, помножена на кількість днів та помножена на суму 14,77 грн.

Наприклад, 1 особа проживає протягом 30 днів — 1*30*14.77 = 443,10 грн.

Якщо проживає сім’я з 3 осіб — 3*30*14.77 = 1329,30 грн.

Порахувати, яка буде виплата відповідно до кількості розміщених людей та днів, можна на сайті за посиланням

Важливою умовою для розрахунку суми компенсації є оформлення довідки ВПО у осіб, що проживають у житлі. При цьому довідка має бути оформлена саме за адресою такого житла.

Довідка Finance.ua

Як оформити компенсацію:

Крок 1. Самостійно (через Самостійно (через веб-ресурс «Прихисток» ) або через уповноважені органи внести відомості щодо житла, доступного для безоплатного розміщення ВПО.

Крок 2. Після розміщення ВПО подати заяву до виконавчого органу місцевої ради (до ЦНАПу) або до відповідної військової адміністрації.

Крок 3. Не пізніше ніж протягом 5-ти днів із дня закінчення звітного місяця подати заяву за встановленою Не пізніше ніж протягом 5-ти днів із дня закінчення звітного місяця подати заяву за встановленою формою

Крок 4. Отримати виплату на вказаний банківський рахунок.

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