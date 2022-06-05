За розміщення переселенців можна отримати компенсацію: уряд виділив 50,6 млн гривнь — Finance.ua

За розміщення переселенців можна отримати компенсацію: уряд виділив 50,6 млн гривнь
Кабінет Міністрів виділив кошти на компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану. З резервного фонду обласні адміністрації отримають за квітень 50,6 млн гривень.
Про це свідчить розпорядження уряду від 3 червня 2022 р. № 446-р.
«Обласним військовим адміністраціям забезпечити компенсацію видатків власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб», — йдеться в рішенні.
Згідно з додатком, кошти отримають:
Обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація)
Обсяг витрат, гривень
Усього 50 616 450 гривень, у тому числі:
Вінницька облдержадміністрація (для Вінницької обласної військової адміністрації)
2 128 155
Волинська облдержадміністрація (для Волинської обласної військової адміністрації)
3 878 970
Дніпропетровська облдержадміністрація (для Дніпропетровської обласної військової адміністрації)
3 106 365
Донецька облдержадміністрація (для Донецької обласної військової адміністрації)
7 740
Житомирська облдержадміністрація (для Житомирської обласної військової адміністрації)
5 918 760
Закарпатська облдержадміністрація (для Закарпатської обласної військової адміністрації)
999 900
Запорізька облдержадміністрація (для Запорізької обласної військової адміністрації)
90 390
Івано-Франківська облдержадміністрація (для Івано-Франківської обласної військової адміністрації)
6 459 195
Київська облдержадміністрація (для Київської обласної військової адміністрації)
1 347 165
Кіровоградська облдержадміністрація (для Кіровоградської обласної військової адміністрації)
1 502 625
Львівська облдержадміністрація (для Львівської обласної військової адміністрації)
2 266 515
Миколаївська облдержадміністрація (для Миколаївської обласної військової адміністрації)
507 510
Одеська облдержадміністрація (для Одеської обласної військової адміністрації)
825 405
Полтавська облдержадміністрація (для Полтавської обласної військової адміністрації)
10 052 670
Рівненська облдержадміністрація (для Рівненської обласної військової адміністрації)
1 498 305
Сумська облдержадміністрація (для Сумської обласної військової адміністрації)
317 640
Тернопільська облдержадміністрація (для Тернопільської обласної військової адміністрації)
1 899 885
Харківська облдержадміністрація (для Харківської обласної військової адміністрації)
966 120
Хмельницька облдержадміністрація (для Хмельницької обласної військової адміністрації)
3 323 790
Черкаська облдержадміністрація (для Черкаської обласної військової адміністрації)
2 243 745
Чернівецька облдержадміністрація (для Чернівецької обласної військової адміністрації)
669 810
Чернігівська облдержадміністрація (для Чернігівської обласної військової адміністрації)
605 790
Нагадаємо, якщо ви готові запропонувати житло внутрішньо переміщеним особам (далі- ВПО), то спочатку треба розмістити свою пропозицію на веб-ресурсі «Прихисток». Компенсація не надається за розміщення членів своєї сім’ї.
Кому надається компенсація
Подати заяву та оформити компенсацію можуть повнолітні громадяни України (старше 18 років), які безоплатно розмістили у себе ВПО, а саме:
власники житла або їхні представники;
наймачі (орендарі) житла державної або комунальної власності;
спадкоємці, які прийняли спадщину.
Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні.
Загальна сума компенсації визначається по формулі: кількість ВПО, які проживаються у житлі, помножена на кількість днів та помножена на суму 14,77 грн.
Наприклад, 1 особа проживає протягом 30 днів — 1*30*14.77 = 443,10 грн.
Якщо проживає сім’я з 3 осіб — 3*30*14.77 = 1329,30 грн.
Порахувати, яка буде виплата відповідно до кількості розміщених людей та днів, можна на сайті за посиланням.
Важливою умовою для розрахунку суми компенсації є оформлення довідки ВПО у осіб, що проживають у житлі. При цьому довідка має бути оформлена саме за адресою такого житла.
Довідка Finance.ua
Як оформити компенсацію:
Крок 1. Самостійно (через веб-ресурс «Прихисток») або через уповноважені органи внести відомості щодо житла, доступного для безоплатного розміщення ВПО.
Крок 2. Після розміщення ВПО подати заяву до виконавчого органу місцевої ради (до ЦНАПу) або до відповідної військової адміністрації.
Крок 3. Не пізніше ніж протягом 5-ти днів із дня закінчення звітного місяця подати заяву за встановленою формою.
Крок 4. Отримати виплатуна вказаний банківський рахунок.
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