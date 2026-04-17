Онлайн-кредити з погрозами: викрито схему на 5,3 млн грн Сьогодні 13:41 — Кримінал Онлайн-кредити з погрозами: викрито схему на 5,3 млн грн У Києві правоохоронці викрили організовану групу, яка під виглядом онлайн-кредитування фактично перетворювала борги на інструмент тиску і вимагання. За даними слідства, постраждали щонайменше 41 людина, а загальна сума збитків перевищує 5,3 млн грн. Сімом учасникам вже повідомлено про підозру. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора. Як працювала схема Слідство встановило, що з січня 2024 року фігуранти діяли через вебсервіс «BitCapital», який позиціонувався як платформа швидких кредитів. Позики видавали у криптовалюті Tether ( USDT), що дозволяло організаторам уникати фінансового контролю та діяти поза правовим полем України. Умови кредитування встановлювали самі учасники групи: одразу утримували 7% від суми позики; нараховували 0,6% за кожен день користування коштами; у разі прострочення застосовували штрафи та пеню. У результаті борги швидко зростали і ставали фактично непосильними для клієнтів. Тиск на позичальників Коли люди не могли погасити заборгованість або відмовлялися платити, учасники схеми переходили до тиску. За даними слідства, позичальникам телефонували, вимагали повернення коштів і погрожували. Таким чином борги використовувалися як інструмент вимагання. Реакція правоохоронців У лютому 2025 року Національний банк України визнав діяльність сервісу незаконною, оскільки компанія-нерезидент не мала ліцензії та не була зареєстрована в Україні. Наразі сімом учасникам групи повідомлено про підозру за статтями про вимагання та примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань. Суд уже обрав запобіжні заходи: шестеро підозрюваних перебувають під вартою з правом внесення застави, ще одна особа — під домашнім арештом. Санкція статей передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії у справі тривають.