Онлайн-кредити з погрозами: викрито схему на 5,3 млн грн

Кримінал
У Києві правоохоронці викрили організовану групу, яка під виглядом онлайн-кредитування фактично перетворювала борги на інструмент тиску і вимагання. За даними слідства, постраждали щонайменше 41 людина, а загальна сума збитків перевищує 5,3 млн грн. Сімом учасникам вже повідомлено про підозру.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Як працювала схема

Слідство встановило, що з січня 2024 року фігуранти діяли через вебсервіс «BitCapital», який позиціонувався як платформа швидких кредитів.
Позики видавали у криптовалюті Tether (USDT), що дозволяло організаторам уникати фінансового контролю та діяти поза правовим полем України.
Умови кредитування встановлювали самі учасники групи:
  • одразу утримували 7% від суми позики;
  • нараховували 0,6% за кожен день користування коштами;
  • у разі прострочення застосовували штрафи та пеню.
У результаті борги швидко зростали і ставали фактично непосильними для клієнтів.

Тиск на позичальників

Коли люди не могли погасити заборгованість або відмовлялися платити, учасники схеми переходили до тиску. За даними слідства, позичальникам телефонували, вимагали повернення коштів і погрожували.
Таким чином борги використовувалися як інструмент вимагання.

Реакція правоохоронців

У лютому 2025 року Національний банк України визнав діяльність сервісу незаконною, оскільки компанія-нерезидент не мала ліцензії та не була зареєстрована в Україні.
Наразі сімом учасникам групи повідомлено про підозру за статтями про вимагання та примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань.
Суд уже обрав запобіжні заходи: шестеро підозрюваних перебувають під вартою з правом внесення застави, ще одна особа — під домашнім арештом.
Санкція статей передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії у справі тривають.
Finance.ua
