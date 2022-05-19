Окупанти завдали Чорнобильській зоні шкоди у майже 3 мільярди гривень — Finance.ua

Окупанти завдали Чорнобильській зоні шкоди у майже 3 мільярди гривень

Вчора 18:07 — Казна та Політика

Збитки від воєнних дій російських окупантів у Чорнобильській зоні вже становлять понад 2,5 млрд грн.

Про це міністр захисту довкілля Руслан Стрілець розповів у ході брифінгу в Медіацентрі Україна.

«російські окупанти завдали багато шкоди Чорнобильському заповіднику, який є вкрай важливим та цінним. Попередні збитки перевищують 2,5 мільярди гривень. Вони вивели з ладу частину постів, які вимірюють контроль радіаційного стану», — розповів міністр.

Наразі частина системи вже відновила роботу, додав він. Проте окупанти знищили новітню лабораторію, яка, за словами міністра, не має аналогів у Європі, а також знищили частину комп’ютерної техніки.

«Вогнем випалено 12 тисяч гектарів — частину екосистеми втрачено назавжди. Після себе окупанти лишили багато вибухівки та замінували територію. Фахівці ДСНС працюють над тим, щоб все розмінувати», — сказав Стрілець.

Він заявив, що за останні 20 років це перший воєнний конфлікт у світі з такою масштабною шкодою довкіллю: «Ракети росіян влучають в нафтобази, підприємства з небезпечними речовинами. На сьогодні ми маємо 245 випадків екоциду на території України та в акваторії морів. 34 випадки зареєстровано на Київщині — це найвищий показник».

Робота над документуванням злочинів триває, додав він, і зауважив, що у цьому процесі суттєву допомогу надає Польща. Наприклад, крім 12 автомобілів, які були передані на потреби ЗСУ та українських лісгосп працівників, Міністерство екології Польщі пообіцяло надати сучасну мобільну лабораторію, яка допомагатиме фіксувати шкоду та показувати в режимі реального часу шкоду довкіллю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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